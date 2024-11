3 dingen die de elektrische Mercedes G-klasse wel kan en de gewone niet

Tests

We prijzen ons gelukkig dat we als peuter besloten hebben om autojournalist te worden. En niet brandweerman of politieagent. Want nu konden we het terrein in met de volledig elektrische Mercedes G-klasse.

De elektrische Mercedes G-klasse heeft een automatische kruipmodus. Hiermee kan zelfs de minst geoefende terreinrijder he-le-maal los. Kwestie van de juiste rijstand selecteren en een van de drie vooraf instelbare snelheden. Hierna hoef je alleen nog maar te sturen en toe te kijken hoe de G 580 fluisterstil de helling op klautert en onderweg geulen, gaten en rotsen passeert alsof ze er niet zijn. Hier en daar schraapt de dikke koolstofvezelplaat onder de auto langs de grond. Die moet het enorme accupakket van 116 kWh beschermen.

Omdat je niet hoeft te schakelen, noch het gaspedaal hoeft te doseren, lijkt terreinrijden met de elektrische G-klasse saaier dan een potje rummikuppen op een zaterdagavond, maar niets is minder waar. Het is juist spectaculair hoe gemakkelijk de Mercedes door het terrein rijdt. Indrukwekkend ook. Het voelt een beetje wanneer je als beginnende skiër de zwarte piste neemt en heelhuids beneden komt. Je voelt je zo trots als een pauw als je weer een heuvel op bent geklauterd en zonder kleerscheuren beneden bent gekomen.

Dat de vier elektromotoren van de G 580 EQ – eentje per wiel – zich uitstekend lenen voor gekke capriolen zoals rondjes draaien op zijn plek, net als rupsvoertuigen dat kunnen doen, wordt commercieel uitgebuit en aan de man gebracht als ‘G-Turn’. Maar het is vooral een gebbetje. Maar de drifts in slow motion, waarbij het binnenste achterwiel wordt afgeremd, zijn wel een kleine meesterzet. Dit 'G-Steering’ is iets wat de gewone G-klasse niet kan en zorgt ervoor dat de G 580 in het terrein aanvoelt alsof hij een meter korter is.

Elektrische Mercedes G-klasse stuk goedkoper

Het terreintalent van de G 580 EQ zit hem juist in de elektromotoren. Hierdoor is elke waterplas moeiteloos te nemen. De doorwaaddiepte is spectaculairder dan bij de gewone G-klasse, elektromotoren kunnen immers geen lucht aanzuigen. Terwijl het bruine water over de motorkap stroomt, rijdt de G-klasse onverstoorbaar door.

Het derde ding dat de elektrische G-klasse beter doet dan de gewone, is de prijs. Die ligt namelijk een stuk lager. Al is een prijs van minimaal 149.967 euro nog altijd aan de stevige kant. Maar de G 63 kost 304.709 euro. Neemt niet weg dat dit volgens de site van Mercedes desondanks de bestverkochte G-klasse van het moment is (...)