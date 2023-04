Test: Spring je week in met de bulderende Mercedes-AMG G 63 4x4

De Mercedes-AMG G 63 4x4 overschaduwt elke andere terreinwagen. Deze auto is letterlijk en figuurlijk het toppunt. Maar met de Mercedes-AMG G 63 4x42 komt ook een tijdperk ten einde.

Heeft iemand misschien een ladder? Die heb je namelijk wel nodig, als je achter het stuur van de Mercedes-AMG G 63 4x4 wilt klimmen. En last van hoogtevrees moet je niet hebben. Zodra je vanaf de hoge treeplank achter het stuur hebt plaatsgenomen, voel je jezelf als Edmund Hillary op de top van de Mount Everest - er is geen terreinwagen waarin je nóg hoger zit. Tenzij je een Unimog of een Mercedes Zetros bestelt, maar daarvoor moet je bij Mercedes’ vrachtwagenafdeling zijn.

De Mercedes-AMG G 63 4x4 is de ultieme bergbeklimmer. “Zeg maar gerust de ultieme Geländewagen,” zegt Peter Schoren, die verantwoordelijk is voor de verkoop van de auto. Of liever gezegd: voor de aflevering. Want inmiddels is de wachttijd zo hoog opgelopen, dat Mercedes-Benz een bestelstop heeft ingelast. “Geen andere G is zo goed in het terrein, en geen andere G rijdt beter op verharde wegen,” belooft Peter.

De beste bergbeklimmer die je maar kunt wensen

Als een verdwaalde olifant kruipt de 2,25 meter hoge mastodont kalm over het bergpad omhoog. Het wordt algauw duidelijk dat deze auto offroad tot adembenemende prestaties in staat is. De banden om de enorme 22-inch wielen klauwen zich met hun grove profiel in de modder vast als goede wandelschoenen, de tussenbak verricht wonderen met de motorische krachten, terwijl de drie differentieels de assen onverbiddelijk sperren. Zo is de G 63 4x4 de beste bergbeklimmer die je maar kunt wensen, een auto die zich door niets laat tegenhouden. Rotsblokken en boomstammen waarop andere terreinwagens hun carterpan fataal zouden opensnijden, kietelen de G 63 4x4 hooguit zachtjes over de buik.

De enorme bodemvrijheid wordt mede mogelijk gemaakt door de portaalassen, die Mercedes ook onder de Unimog gebruikt. Hierbij zijn de aandrijfassen niet precies in het midden van de wielen geplaatst, maar drijven ze een extra tandwielstelsel in de wielnaven aan. Daardoor heb je niet 21 centimeter bodemvrijheid, maar 35 centimeter ruimte tussen de ondergrond en de bodem van de auto. Ook de spoorbreedte groeide flink; de carbon wielkuipverbreders mogen er dan spectaculair uitzien, maar ze zitten er beslist niet alleen voor de show. Hetzelfde geldt voor de led-schijnwerpers boven de voorruit, de stalen beugel om het reservewiel en de ladder tegen de rechter D-stijl, waarmee je de robuuste dakdrager bereikt.

Doorwaaddiepte G 63 4x4

Deze Geländewagen kent in het terrein geen grenzen. Met zijn maximum doorwaaddiepte van 91 centimeter, zou je er haast een doorgebroken dijk mee kunnen dichten. Maar aan de andere kant is dat allemaal ook weer niet zó verrassend, aangezien de standaard G-klasse al meer dan 40 jaar tot de beste terreinwagens ter wereld wordt gerekend - al zullen oligarchen, emirs en stervoetballers daar waarschijnlijk helemaal geen weet van hebben, wanneer zij zich als ‘de gemiddelde koper’ bij de Mercedes-dealer melden.

Het is ook niet de eerste keer dat Mercedes met een 4x4-versie van de G-klasse komt. Van 2015 tot 2017 werd op basis van de vorige generatie ook al een kleine oplage geproduceerd. En ook die versie was vaker te vinden voor de deur van een casino of shishalounge dan in diepe modderpoelen of steile berg­paden.

Toch is de nieuwe G 63 4x4 veel meer dan alleen een cosmetische upgrade ten opzichte van het vorige model. De auto rijdt veel beter dan zijn voorganger. Hoewel je op ooghoogte zit met truckchauffeurs en je parkeergarages maar beter kunt mijden, stuurt de auto verbazingwekkend goed. Op een vrije weg met overzichtelijke bochten, bereik je snelheden die je eerder zou verwachten bij een de AMG-versie van de Mercedes GLE Coupé dan bij een G-klasse. Hadden we al gezegd dat dit een auto is die grote bewondering oogst?

585 pk en 850 Nm

Natuurlijk zijn de sterk verbeterde rijkwaliteiten ten opzicht van het vorige model voor een belangrijk deel te danken aan de ingrijpende modelupgrade van 2018. Daarbij ­werden een nieuw onderstel en tal van ­elektronische hulpsystemen geïntroduceerd. Uiteraard draagt ook de motor zijn steentje bij. Mercedes heeft AMG’s fabuleuze vierliter biturbo-V8 uit de GT voorin gelegd, een motor die in het elektrificatiekader waarschijnlijk op korte termijn met pensioen wordt gestuurd.

Met zijn vermogen van 585 pk en koppel van 850 Nm vecht hij zich in een kolos van bijna 2800 kilo tegen de luchtweerstand van een garagedeur, maar dat gaat de V8 eigenlijk heel aardig af: je zit in 5,0 tellen op 100 km/h. Dat is weliswaar een halve tel trager dan de standaard AMG G 63 - de topsnelheid is begrensd op 210 in plaats van 240 km/h - maar door de extra rijhoogte zijn de prestaties van de 4x4 des te indrukwekkender.

Benzine bij de bron halen

Natuurlijk heeft de auto ook een indrukwekkende dorst. De gemiddelde koper zal van het verbruik van 1 op 5 echter niet onder de indruk raken, aangezien de meeste 4x4’s naar gebieden worden verscheept waar benzine rechtstreeks uit de bron komt. In ons wereldddeel worden auto’s als de 4x4 veelal toegevoegd aan grotere autocollecties, en staan ze de meeste tijd werkeloos in een loods.

Straks komt er een elektrische G-klasse, met de kleinste draaicirkel ooit. Want op een onverharde ondergrond kun je met dat model namelijk op de plaats rust een 180-gradenbochtje draaien. De Mercedes-AMG G 63 4x4 is geniaal in het terrein en geniaal op asfalt. Dat dit model bij benadering ongeveer anderhalve standaard G 63 kost, zal de beoogde koper niet afschrikken. De levertijd van meer dan twee jaar zegt wat dat betreft genoeg.

Conclusie

Natuurlijk is de Mercedes-AMG G 63 4x4 een speeltje voor gefortuneerde verzamelaars. Een auto waarbij de koper niet nieuwsgierig is naar alle mogelijkheden in het terrein. Wat natuurlijk jammer is, aangezien deze über-­Geländewagen tot veel meer in staat is dan de gemiddelde G-klasse. Een meesterwerk, dat echter vooral gekocht zal worden als pronkstuk.