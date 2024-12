5 droomoccasions: peperduur verlanglijstje voor Sinterklaas of eindejaarsloterij

Inspiratie

Het einde van 2024 nadert en van terugblikken worden we niet heel vrolijk. Vooruitkijken dan maar, en dromen van auto's waaraan óf Sinterklaas óf Gaston Starreveld ons kan helpen.

Ben jij ook zo’n Nederlander die trots is op onze reputatie van nuchterheid? Dan geloof je vast niet in Sinterklaas. Om van de Staats­loterij en aanverwanten maar te zwijgen. Maar toch: dromen mag altijd ... al is de kans op een echt grote prijs ongeveer 1 op 800.000.

Nederlanders spenderen 1 miljard aan loterijen



Ondanks ons afnemende geloof in Sinterklaas en de minimale winstkansen bij grote loterijen, hopen we elk jaar op een serieus 5 decembercadeau en slagen de grote loterijen er elk jaar weer in om dromen te verkopen. Volgens de Marktscan Kansspelen spendeerden Nederlanders in 2023 ongeveer 3,5 miljard euro aan kansspelen.



Dat komt neer op een gemiddelde van 258 euro per volwassen Nederlander. Ongeveer een derde daarvan gaat naar loterijen, waarbij de trekkingen aan het eind van het jaar de kroon spannen.

Blijkbaar is dit de periode van het jaar dat we naast goede voornemens ook grote dromen koesteren. En als je een autoliefhebber bent, komen in die dromen uiteraard niet alleen maar villa’s met zwembad, exotische cruises en wereldreizen voor.

Wat zijn de favoriete droomauto's van Nederlanders?



Maar welke auto’s zitten er dan in de ultieme droomautocollectie van de Nederlander? Volgens een onderzoek uit 2020 waren de Audi RS 6, BMW M5 en Audi R8 de favorieten. Maar voor een Bugatti Chiron of Bentley Continental GT trekken loterij­winnaars in spe evenmin hun neus op.



Opmerkelijk genoeg waren inwoners van de provincie Flevoland volgens het onderzoek een stuk bescheidener in hun auto­dromen. Zij zetten de onder meer de klassieke Volkswagen Kever, de Volkswagen Golf GTI en de Mini Cooper S op hun lijstje met favoriete vierwielers.

Jonge tweedehands droomauto's of droomklassieker

Nu woont er maar een beperkt deel van Nederland in Flevoland en daarom volgen wij bij onze selectie meer de lijn van de inwoners van de andere elf provincies. Toch staan er zeker niet alleen maar recente modellen op ons droomautolijstje. Al was het maar omdat er de ­laatste jaren steeds minder auto’s met V8, V10 of V12 worden gebouwd.



Aan de andere kant moet het lijstje ook weer niet een al te voorspelbare opsomming van poenerige modellen worden. We hebben dus niet alleen jong gebruikte supercars gezocht. Want menig autoliefhebber watertandt en dagdroomt juist van exclusieve klassiekers.



Waardevaste klassieker



Behalve mooi, zijn ze vaak ook nog eens waardevast. Mocht je een kritische partner hebben die niks met auto’s heeft, dan kun je je droom­aankoop dus heel slim verantwoorden met rationele argumenten: “Je moet het zien als een investering, schat!” Dat scheelt herrie in de tent, ook al is dat na 1 januari een witte villa met 22 kamers, uitzicht op zee en een privéstrand ...

Bentley Flying Spur W12 - 2020 - 65.795 km - € 179.750

Als je de jackpot wint en je bent dol op luxe sedans, dan wil je het beste of niets. En nu hebben we niks tegen een Mercedes S-klasse – in tegendeel – maar ja, de A-klasse van de buurman heeft precies dezelfde ster in de grille. Nee, als het geld toch tegen de plinten klotst, willen we iets écht bijzonders. En omdat de twaalfcilinder met uitsterven bedreigd wordt, nemen we graag de rol op ons van beschermer van zeldzame aandrijflijnen. Daarom gaan we voor een geweldige tweedehands Bentley Flying Spur.

Hoewel-ie vanbuiten beschaafd metallic grijs is, word je in deze auto overal nagestaard. Waar je ook rijdt, je voelt je als Arnold Schwarzen­egger die de jaarvergadering van de Belangenvereniging van Kleine Mensen voorzit. Vanbinnen is de Brit een warme persoonlijkheid, met weldadig rood leer, hoogpolig tapijt en een ongekend comfort. En toch knalt-ie in een grom en een zucht naar de 100 km/h. Om door te denderen tot 325 km/h. Genieten met de grote G.

+ Machtige twaalfcilinder, baden in luxe

- Kleine kofferbak



BMW M3 (E30) - 1989 - 231.722 km - € 109.950

Was je in 1987 maar naar de dealer gegaan om een BMW M3 te kopen. Want in die tijd had je een splinternieuwe M3 van de E30-generatie voor de helft van de huidige waarde. Ach, wat boeit jou het ook, als je net een vette geldprijs hebt binnen geharkt. Daar kan de 110.000 euro voor mooie Zinnober -rode tweedehands BMW M3 E30 ook wel vanaf.

De BMW M3 was oorspronkelijk als homologatiemodel voor het Duitse toerwagenkampioenschap bedoeld met een verplichte oplage van 5000 stuks. De vraag bleek veel groter dan verwacht en uiteindelijk bouwde BMW bijna 18.000 stuks. Let op de uit­gebouwde wielkasten en de prominente spoilerlip aan de voorkant. Onder de motorkap ligt geen zes-in-lijn, maar een 2,3-liter viercilinder met 192 pk. Bij dit rode exemplaar, afkomstig van de eerste eigenaar, is de motor gereviseerd. Dus je mag best een keertje flink gas geven. Leuk weetje: hij weegt 500 kg minder dan een nieuwe BMW M3.

+ Iconisch model, stuurt geweldig

- Naar moderne maatstaven hoogstens 'lekker vlot'



Mercedes G 63 AMG 6x6 - 2017 - 12.229 km - € 649.950

De Bugatti Chiron staat hoog in de lijst met droomauto’s van Nederlanders. Helaas konden we op Marktplaats.nl even geen tweedehands Bugatti vinden, maar deze tweedehands Mercedes G-klasse komt aardig in de buurt. Qua prijs en schaarste dan. Verder lijkt deze G-klasse natuurlijk in de verste verte niet op een Chiron. Maar als we zien hoeveel bouwvakkers en hoveniers in een Dodge Ram rijden, is deze ook Mercedes de licht vochtige droom van een heleboel Nederlandse zzp’ers.



Ook truckers die zelfs in hun vrije tijd het liefste achter het stuur van hun Scania blijven zitten, vinden zo’n tandemasser met V8 te gek. Ben jij ook fan? Stuur Gaston dan weg zodra je de cheque van ’m hebt gekregen. Dan kun je meteen naar funda.nl om een optrekje op het platteland uit te zoeken. Want een Vinex-wijk is niet zo geschikt als je dit 5,80 meter lange monster wilt ­uitlaten. Zeker niet als al je buren zonne­paneel-aanbidders zijn met een Nissan Leaf en een warmtepomp voor de deur ...

+ Zeer exclusief, niks of ­niemand houdt je tegen

- Je trapt op veel (groene) tenen. Gróót!



Lamborghini Aventador Roadster LP750-4 SV - 2013 - 39.846 km - € 394.995

Word je er een beetje moe van om steeds te moeten uitleggen waarom je niks met elektrische auto’s hebt? Dan kunnen we je na de loterijwinst een gebruikte Lamborghini Aventador aanraden. Zeker dit exemplaar. Zijn 6,5-liter V12 huilt woester dan een roedel Veluwse wolven, slobbert benzine alsof het kraan­water is en heeft een even grote CO2-voet­afdruk als Tata Steel. En als die buurman met z’n Model 3 vertelt dat zijn auto even snel naar de 100 sprint, moet je hem maar eens laten voelen wat échte sensatie is.

De zeventraps automaat schakelt zo subtiel als Mike Tyson bokste in zijn gloriejaren en het onderstel geeft de inzittenden een continu pak slaag. En ­terwijl je deze wilde stier voorzichtig probeert te temmen, hitst de atmosferische V12 achter je rug je juist op om de zweep te hanteren. En als je met deze helblauwe roadster door een tunnel rijdt, zorg je in je eentje voor een donder­concert waarvoor Rammstein een zeskoppige band en een miljoen watt aan versterkergeweld nodig heeft. Aspirientje?

+ Sensationeel als een achtbaan die in brand staat

- Subtiliteit is voor pussy’s



Rolls-Royce Dawn - 2016 - 19.098 km - € 499.900

Net als de Lamborghini hierboven, is deze tweedehands Rolls-Royce Dawn blauw, heeft-ie een V12-motor en kan het dak open. Vervolgens ­houden alle overeenkomsten abrupt op. En dan hebben we het niet alleen over de prijs, die in dit geval nog een tonnetje hoger is. Nee, de verschillen zijn vooral een kwestie van karakter. Terwijl de Italiaanse V12 krijst en brult, klinkt de motor van deze Brit nooit harder dan een fluistering in de nacht.

De automaat schakelt ongemerkt en als de vering al iets doorgeeft over de staat van het wegdek, is dat in de vorm van een zachte streling. Spreekt dat je wel aan, maar ben je nu eenmaal dol op die exotische Lambo-deuren? Geen nood, ook bij de Dawn komen de gekke-­deurenfetisjisten aan hun trekken. Die kluiswaardige portieren van de Rolls-Royce scharnieren namelijk achterwaarts open. ­Vervolgens bieden ze uitzicht op een weelderig en toch ingetogen crèmewit interieur. Voor een half miljoen ben je welkom.

+ Flying lady voor je neus; je voelt je de koning te rijk

- Duurder dan nieuw

