Deze Mercedes flopt wereldwijd, maar in Nederland vinden we 'm geweldig

Nieuws

Niet iedereen kan wennen aan de elektrische Mercedes G-klasse. De terreinwagen gaat sinds kort viral als 'complete flop'. In Nederland doet de G 580 het best aardig. En dat heeft een voor de hand liggende reden.

Motor1.com begon ermee. De site berichtte dat het Handelsblatt met een manager van Mercedes had gesproken die had toegegeven dat de elektrische G-klasse een 'commerciële mislukking' is. Een complete flop zogezegd. "Consumenten willen een échte G-klasse - met zes of acht cilinders."

De Duitse zakenkrant was vervolgens in de verkoopcijfers van de G 580 gedoken en ontdekte dat bijna een jaar na zijn debuut in april 2024 slechts 1450 stuks op kenteken zijn gezet. Let wel: wereldwijd.

Handelsblatt zette dat in perspectief door de verkopen van de versie met verbrandingsmotor erbij te halen. Dat waren er ongeveer 9700. Om het allemaal nog een tandje erger voor de public relations van Mercedes te maken, citeerde het nóg een manager: "Het is een niche-model, de verkopen zijn érg laag."

Geldt dat ook voor ons land, dachten we meteen. En wat blijkt? Nee. We pakken de autoverkopen van Bovag en RAI Vereniging erbij: van januari tot en met mei 2025 zijn in Nederland 103 G-klasses op kenteken gezet. Dat zijn er meer dan de Mercedes EQE (97 stuks).

We horen je denken: daar zitten ook de benzineversies tussen. Klopt, maar als we kijken naar dezelfde periode in 2024 - toen de G 580 nog nauwelijks leverbaar was - zien we dat Mercedes slechts 10 G's wist te registreren.

We durven te wedden dat die procentuele sterke groei vooral te danken is aan de goedkopere, elektrische variant, en niet aan de met V8 uitgeruste G 63.

Smak geld, maar ...

De G 580 met EQ-Technologie kost in Nederland 150.634 euro. Een smak geld, maar voor de G 500 moet je vanwege de torenhoge CO2-uitstoot minimaal 2 ton neerleggen. Voor de G 63 wil de dealer zelfs 310.678 euro hebben. Met de komst van de elektrische G 580 is de iconische terreinwagen voordeliger dan ooit, in ieder geval in Nederland. Vandaar dat de auto hier wél goed verkoopt - relatief gezien dan.

De laatste keer dat een G een soortgelijke prijs had, was toen Donald Trump voor de eerste keer president van de Verenigde Staten werd, in 2018. De toen leverbare G 350 D met dieselmotor moest bijna 160.000 euro opbrengen.