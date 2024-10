Waarom de elektrische Mercedes G-klasse plotseling 50.336 euro goedkoper is geworden

Nieuws

De elektrische Mercedes G-klasse is nog maar net op de markt en toch haalt Mercedes nu al ruim 50 mille van de prijs af. Is het plan soms dat half Nederland Mercedes G 580 EQ gaat rijden?

De elektrische G-klasse was al het koopje van de maand. Heus waar. Want met een introductieprijs van 200.303 euro was de 588 pk sterke G 580 EQ Edition One toch maar mooi een ton (!) goedkoper dan de even sterke Mercedes-AMG G 63 met een 4,0-liter V8 op benzine (304.709 euro).

Meld je aan voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Elektrische Mercedes G-klasse 50.336 euro goedkoper

De prijsverlaging van ruim 50 mille zorgt ervoor dat je voortaan al vanaf 149.967 euro in een elektrische G-klasse rijdt. En het wonderlijke is dat je niets inlevert op het gebied van kracht (588 pk) of uithoudingsvermogen (116 kWh). Nee, het verschil zit ‘m puur in de aankleding.

Het introductiemodel was namelijk een G 580 EQ in Edition One-uitvoering, een gelimiteerde uitgave als het ware, dit is een ‘gewone’ G 580 EQ. Maar een ‘gewone’ elektrische G-klasse is nog steeds een luxe bak. Je beschikt gewoon over adaptieve cruisecontrol, adaptieve schokdempers en een 360-gradencamera.

En dus hoef je niet op een houtje te bijten. Tenzij je dat wil, want sierdelen van openporige walnotenhout zijn een gratis optie.



Wat loop je mis?

Het prijsverschil van 50 mille moet natuurlijk uit de lengte of de breedte komen. In het geval van de elektrische G-klasse zijn het aanvullende pakketten die geen must have zijn, maar wel nice to have.

Zoals het AMG Line exterieurpakket (t.w.v. 8603 euro) met 20-inch AMG-wielen, sierdelen van roestvrij staal en vloermatten van AMG. En het Superior Line interieurpakket (t.w.v. 19.457 euro) met het Burmester-audiosysteem, een glazen schuifbak en actieve multicontourzetels. En dan zijn er nog een paar pakketten van 1000 tot 2000 euro per stuk.