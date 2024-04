Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 17 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin de MG3 het koopje van de maand lijkt en mooie elektrische Mazda's aan onze neus voorbij lijken te gaan. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

Top - Deze Mercedes G-klasse heeft meer pk's dan de AMG en is een ton goedkoper!

Is er dan niets meer heilig? Niet als je heiligdom aan verbrandingsmotoren koppelt. Want zelfs een icoon als de Mercedes G-klasse gaat volledig elektrisch. Tegelijkertijd kan-ie nóg meer dan vroeger en is-ie krachtiger dan de G 63 AMG. En dat voor 100.000 euro minder!

Top - Musk door de bocht: toch een goedkope Tesla

Net nu we dachten dat Tesla de plannen voor een betaalbaar model in de ijskast had gezet, kondigt CEO Elon Musk de komst van goedkopere Tesla’s aan. Dat klinkt veelbelovend, en dat addertje onder het gras nemen we maar voor lief.

Top - MG3 Hybrid biedt bijna 200 pk voor vriendenprijs

Zeg je hybride, dan zeg je Toyota. Maar nu komt MG met de MG3 Hybrid, een concurrent van de Toyota Yaris en Renault Clio. Voordelen: hij is sneller en heeft meer vermogen. Nadeel: hij is minder schoon en minder zuinig. Toch is de kans op succes groot aangezien MG de prijs laag houdt.

Flop - Actieradius Mini Aceman maakt geen indruk

In de zomer van 2022 maakten we voor het eerst kennis met de Mini Aceman als studiemodel. Nu maakt de compacte SUV zijn debuut. De elektrische opvolger van de Mini Clubman lijkt nog verrassend veel op de conceptcar. De prijs valt mee, de actieradius valt juist tegen.

Flop - Mooie elektrische Mazda's blijven voorlopig in China

In Beijing is de beurs Auto China in volle gang. Er staat veel typisch Chinees spul, maar ook Mazda presenteert er twee splinternieuwe modellen. Daarvan zouden we vooral de Mazda EZ-6 graag in Nederland zien. Dit is waarom.

Flop - Accupakket Lamborghini Urus SE lijkt doekje voor het bloeden

Lamborghini staat niet bepaald bekend als een groen automerk, toch heeft het nu een optie voor klanten met uitstootschaamte. De Lamborghini Urus - de verkooptopper van de Italianen - is vanaf nu ook leverbaar met de combinatie van een V8 en een elektromotor. Maar de batterijspecificaties zijn verre van imposant.