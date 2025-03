Mini Aceman Electric snelladen getest: zo lang sta je bij de laadpaal

Nieuws

De nieuwe Mini Aceman is groter dan de Cooper, maar kleiner dan de Countryman. Precies het juiste maatje voor een compacte gezinsauto. Bovendien is-ie alleen leverbaar als EV. Zo verloopt snelladen met de Mini Aceman Electric.

We snappen dat je gecharmeerd bent van de Mini Aceman Electric; hij ziet er leuk uit, heeft een uitnodigend interieur en rijdt lekker. Zijn elektrische kwaliteiten dragen daar echter niet per se aan bij. Daarvoor is het rijbereik te klein (zie onderstaand bericht) en gaat het snelladen te langzaam.

De versie met de grote batterij (Aceman SE: 49,2 kWh) ondersteunt namelijk een laadvermogen van 95 kW en daar lacht de concurrentie om. De kleine batterij van 38,5 kWh piekt zelfs al bij een schamele 70 kW. Niet bepaald vooruitstrevende techniek, dus. Maar doordat de batterijen relatief klein zijn, gaan ze toch in een halfuur van 10 tot 80 procent en komt Mini ermee weg.

Zo verloopt snelladen met de Mini Aceman

Na het inpluggen schiet de laadsnelheid naar 87 kW en struikelt daar even. Tijdens onze laadsessie piekt de snelheid op 33 procent bij 88 kW. Dus geen 95 kW. De rem gaat er een beetje op bij 34 procent, maar we krijgen evengoed dik 70 kW. Stop de tijd! Wij gaan in 29 minuten van 10 tot 80 procent. Mini hanteert 31 minuten.

Laadpoort Mini Aceman Electric

Bij Mini kun je een nieuwe auto op duizend manieren naar jouw smaak optuigen, met kleurtjes, stofjes en sierrandjes. Maar de doppen die de laadpoort beschermen, zijn gewoon zwart, saai en lelijk. En dat terwijl je deze beschermers van de connector vaak ziet en aanraakt.

Waarom installeert Mini hier niet een chic deurtje dat je ook naar smaak - en uiteraard tegen betaling - kunt personaliseren? We denken meteen aan een kleine versie van de bekende paarse voordeur van Friends, met het gouden fotolijstje rondom het kijkgaatje.

Geen flippers, regenereren met D en B

Achter het stuur zoek je vergeefs naar flippers om de regeneratie te regelen, maar wat Mini met de D- en B-standen doet, bevalt ons wel. In het menu kun je aangeven hoe de auto moet reageren wanneer je in Drive rijdt en het gas­pedaal loslaat: zacht, middelmatig of hard afremmen. Optie vier is een adaptieve oplossing die de auto frictievrij laat uitrollen totdat er een voorligger opdoemt. Dan gaat de regenererende rem er alsnog op. In de B-stand remt de auto van nature harder af en kun je hem zelfs tot stilstand manen. Dan rijd je dus met één pedaal.