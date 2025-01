TEST - Mini Aceman (2025) is precies wat je hoopt (en wat je niet hoopt)

Tests

De Mini Aceman tikt alle boxen aan die je van een Mini verwacht. Hij rijdt sportief, stuurt scherp en ziet er vlot en onderscheidend uit. Helaas voldoet de prijs ook aan alle verwachtingen.

De Mini Aceman is aan de prijzige kant. Maar dat zijn we inmiddels wel gewend van Mini. Je moet diepere zakken hebben dan voor de elektrische Fiat 600 en Jeep Avenger, twee concurrenten die ook elektrisch zijn en er anders dan anders uitzien. Mini vraagt bijna 40 mille, de Fiat en Jeep kosten zomaar 5000 euro minder. Toegegeven: de Mini Aceman heeft wel meer vermogen, 184 vs. 156 pk voor de 600 en Avenger.

Precies de kleur die je niet wilt

De meerprijs van de Mini zit hem dan ook vooral in de uitrusting. Zo kun je de instapper niet in een flitsend kleurtje bestellen, het is grijs, wit, zwart of donkerblauw. Hiervan is grijs de gratis kleur, precies de kleur die je niet wilt. En dan hebben we het nog niet gehad over de verschillende accessoirepakketten.

De Go Kart-instelling die zoveel pret geeft, is niet standaard. Die maakt deel uit van het pakket XS dat nog eens 1300 euro kost. Dan krijg je ook verwarmbare voorstoelen, maar toch, het tikt allemaal lekker aan. Voor een beetje dik aangeklede en vrolijk uitgedoste Mini Aceman zit je zomaar op 50.000 euro. Slik.

Genoeg gemopperd

Maar genoeg gemopperd, want de Mini Aceman rijdt wel lekker zeg. Tenminste, als je niet teveel prijs stelt op comfort, want je voelt werkelijk alles wat er onder de auto gebeurt, misschien wel een beetje teveel. Dat hele 'Go-Kart'-gevoel mag dan overkomen als geneuzel van overijverige marketingmedewerkers die op hun skippybal iets te veel brainstormsessies hebben gehad, er is geen woord van gelogen.

Als een blok op de weg

De Mini Aceman ligt als een blok op de weg, stuurt direct en met gevoel, en in bochten kun je hem heel precies plaatsen. Het is een genot om achter het stuur te zitten. De zit is niet zo laag als in de Cooper en dat zullen veel mensen als prettig ervaren. Het stuur heeft een dikke rand en pakt daardoor lekker beet.

Het geluid dat de Mini Aceman in de rijstand Go-Kart maakt, is zo kunstmatig als de leren bekleding van moderne auto's, maar toch hebben we dat liever dan EV's die een verbrandingsmotor nadoen. Bij vol 'gas' klinkt de Aceman als een flipperkast die het ene na het andere balletje uitspuugt. Of, voor de Star Wars-fans onder onze lezers, als een op hol geslagen R2D2. Het is leuker dan we dachten.

De Mini Aceman betrekt je echt bij het rijden, net als de Mini Cooper op benzine. We zitten continu met een grote glimlach achter het stuur. Daarmee pakt de Aceman een flinke voorsprong op vooral EV's van Chinese afkomst, die vaak toch wat afstandelijk rijden en minder Europees zijn afgesteld. Al loopt de Aceman ook in China van de band, namelijk in Wuhan.

Mini Aceman test conclusie

Het gebeurt regelmatig dat we na een tijdje sturen wel klaar zijn met ons oordeel en uitstappen zonder nog een keer om te kijken naar de auto in kwestie, maar met de Mini Aceman kon de testroute ons niet lang genoeg duren. We hebben alleen maar genoten. De wat beperkte actieradius van de Aceman E (rond de 300 kilometer) nemen we voor lief.

Lees de volledige test van de Mini Aceman in Auto Review 12/2024.