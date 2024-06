Prijs Mini Aceman: niet zo goedkoop als je denkt

Nieuws

Van de Mini Aceman wisten we al de specs, de actieradius en zelfs de basisprijs. Nu maakt Mini meer prijzen bekend en opent het de orderboeken. Dat is geen moment te vroeg …

De elektrische Mini Aceman krijgt een vanafprijs van 38.990 euro. Daarmee is hij 3000 euro duurder dan de elektrische Mini Cooper E, en precies even duur als de krachtiger Mini Cooper SE.



Prijs Mini Aceman SE

Deze prijs had Mini al eerder verklapt, maar inmiddels weten we ook wat de Mini Aceman SE moet gaan kosten. Hij kost 40.900 euro, waarmee hij dus 2000 euro duurder is dan het instapmodel. In het najaar van 2024 staat-ie bij de dealer.

De reden dat je niet te lang moet wachten, is de SEPP-subsidie. Het nieuwe kabinet haalt vanaf 1 januari 2025 een streep door deze stimulans om klimaatvriendelijker te gaan rijden, daarom moet je niet te lang twijfelen.

Met zijn prijs zit de Mini Aceman, de opvolger van de Clubman, precies tussen de Mini Cooper en de Mini Countryman in. Alleen zijn voor de Aceman vooralsnog geen versies aangekondigd die op benzine rijden. De Aceman heeft een lengte van 4,07 meter, daarmee is-ie meer dan 20 centimeter langer dan de driedeurs Cooper.

Aceman E vs. Aceman SE

Als je kijkt wat de Mini Aceman SE te bieden heeft, is het te billijken dat hij 2000 euro duurder is dan de Aceman E Hij heeft meer vermogen en een grotere actieradius.

Specs Mini Aceman E (42,5 kWh)

184 pk, 290 Nm

0-100 km/h in 7,9 s

Topsnelheid: 160 km/h

Actieradius 310 km

Snelladen: 95 kW

Prijs: 38.990 euro

Specs Mini Aceman SE (54,2 kWh)

218 pk, 330 Nm

0-100 km/h in 7,1 s

Topsnelheid: 170 km/h

Actieradius 406 km

Snelladen: 95 kW

prijs: 40.990 euro

Leuke Mini Aceman kost knaken

De prijs van de Aceman lijkt misschien aantrekkelijk, maar er zit een flinke adder onder het gras. Wil je bijvoorbeeld een dak en buitenspiegels in contrasterende kleur, dan schiet de prijs al omhoog naar 44.590 euro (Classic Trim).

Bij de op de autosport geïnspireerde JCW-trim (47.790 euro, lieve help!) zijn de rand van de grille en het JCW-logo in hoogglans zwart uitgevoerd, en het dak en de optionele bonnet stripes in contrasterend Chili Red. De wielkasten zijn uitgevoerd in hoogglanzend zwart.



Anderzijds, als de Aceman net zo leuk rijdt als de elektrische Mini Cooper, zal hij ongetwijfeld veel mensen weten te verleiden.