Mini Aceman: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Tests

405 kilometer is de officiële actieradius van de elektrische Mini Aceman SE – de versie met de ‘grote’ batterij van 49,2 kWh. Maar wat is zijn échte bereik? Dus hoe ver kom je als met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

Mini laat je kiezen tussen twee batterijen: 38,5 (Aceman E) en 49,2 kWh (Aceman SE). Relatief kleine accupakketten voor zo’n volwassen autootje. Voor je beeldvorming: Volvo levert de EX30 met 51 en 69 kWh, terwijl de Kia EV3 baas boven baas is met 53,8 en 81,4 kWh. Nu maar hopen dat de Aceman heel zuinig is …

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Welke kies jij?

386 kilometer en 5 graden

Er zijn twee redenen waarom onze testauto de WLTP-actieradius van 405 kilometer niet gaat halen. De grote wielen van 19 inch en het XL Pakket waarmee onze Aceman is uitgerust, schroeven het opgegeven rijbereik terug tot 386 kilometer. Bovendien is het koud buiten: 5 graden Celsius. Lage temperaturen zorgen sowieso voor een hoger verbruik, maar de verwarming slaat ook een deuk in het rijbereik.

Wil je een seintje krijgen zodra de volgende actieradiustest online staat? Meld je aan!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Mini Aceman: actieradius bij 100 km/h

Afgezien van de lage buitentemperatuur, verloopt alles soepel. Weinig wind, geen regen. En zo zet de Mini Aceman op 100 km/h een nette verbruiksscore neer van 18,5 kWh/100 km. Zou je een volle batterij van 49,2 kWh helemaal leeg rijden, dan kom je 266 kilometer ver.

Dat maakt de elektrische Mini zuiniger dan de Volvo EX30, want de kleine Volvo blies er onder iets betere weersomstandigheden (10 graden) evengoed 19,9 kWh/100 km doorheen.

Mini Aceman: actieradius bij 130 km/h

Schudden. Schudden. Schudden. Op 130 km/h ligt de Aceman SE nog steeds rotsvast op de weg, maar het sportieve onderstel grijpt elke kans aan om de inzittenden door elkaar te husselen. En wij maar denken dat de A73 tussen Nijmegen en Venlo zo’n mooi egaal stukje asfalt was …

We rijden onze 100 kilometer lange testronde en klokken een gemiddeld verbruik van 24,4 kWh/100 km. Dit kan de Aceman SE met volle batterij precies 201 kilometer lang volhouden.

Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP - 386 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 266 km - 69%

Actieradius 130 km/h - 201 km - 52%

Conclusie

Beschouw deze actieradiustest als een stukje verwachtingsmanagement. Want denk maar niet dat als je 400 kilometer kunt afleggen op één acculading stroom als je de Mini Aceman met de ‘grote’ batterij bestelt. In ieder geval niet op de snelweg …

Toch scoort de Aceman prima. Kijk maar naar de bovenstaande percentages van de echte actieradius in verhouding tot de WLTP. Elke EV die bij 5 graden en op 100 km/h meer dan twee derde van het officiële rijbereik weet te halen, en meer dan de helft bij 130 km/h, levert in onze ogen goed werk.