Mini Aceman SE: 3 voordelen en 3 nadelen

De elektrische Mini Aceman is groter dan de Cooper, maar kleiner dan de Countryman. Precies het juiste maatje voor een compacte gezinsauto. Ben je geïnteresseerd? Lees dan eerst onze plus- en minpunten van deze Mini.

Toen wij de Mini Aceman SE een week te leen hadden, deden we de elektrische Mini Aceman actieradiustest. Tijdens ons testperiode noteerden we ook uiteenlopende plus- en minpunten. Dingen die ons opvielen en waarvan wij denken dat potentiële autokopers ze moeten weten.



3 voordelen van de Mini Aceman SE

Pluspunt 1: Lachen naar het vogeltje

Als je zuinig rijdt, zie je een vogeltje. Wil je te snel, dan wordt het een poema. En er staat hoeveel kilometers je ‘terugverdient’. Kinderachtig? Nee, dat moedigt ons juist aan om toch iets zuiniger te gaan rijden.



Pluspunt 2: Laadsnelheid in beeld

Bij elektrische auto’s is het niet vanzelfsprekend dat je de actuele laadsnelheid kunt aflezen. De Aceman toont die wel. Vooral handig in de winter, als het door de kou niet vanzelfsprekend is dat je de optimale laadsnelheid krijgt.

Pluspunt 3: Mini is lief voor de batterij

Net als sommige elektrische BMW’s, moedigt de Mini je met een hartje aan om te snelladen tot maximaal 80 procent. Hij is niet blij als je nog verder gaat.



3 nadelen van de elektrische Mini Aceman

Minpunt 1: Mini doet gierig

Als je als automerk vindt dat een head-up display nodig is, moet je het in elke auto plaatsen en niet in een duur pakket wegstoppen. Bestuurders van de Aceman moeten het tenslotte stellen zonder instrumentarium.



Minpunt 2: Prik! Au!

Het centrale knoppencluster vereenvoudigt de bediening, maar prikt ook scherp in het rechterbeen van lange bestuurders. Mensen die kleiner zijn dan 1,90 meter, negeren dit minpunt.



Minpunt 3: Waar gaat de energie naartoe?

Het is jammer dat een beeldscherm met zoveel grafische pracht en praal geen menu heeft dat de stroomverbruikers uitsplitst. Je gaat ons toch niet vertellen dat de hippe vormgevers van Mini zich laten overtreffen door de brave Hendrikken van Kia en Hyndai?



Bonus: eigen plekje voor de laadkabel

De Aceman heeft voorwielaandrijving en de elektromotor ligt onder motorkap, dus het is niet verwonderlijk dat we daar géén frunk aantreffen. Onder de dubbele laadvloer in de kofferbak ontdekken we wel een opbergruimte voor de laadkabel. Hoewel hij dat vak moet delen met de bandenreparatieset, is het groot genoeg.