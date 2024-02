Mini Aceman (2024): Mini-charmes in grotere verpakking

Nieuws

In de zomer van 2022 maakten we voor het eerst kennis met de Mini Aceman als studiemodel. Nu, zo’n anderhalf jaar later, is de compacte elektrische suv zo goed als klaar voor zijn officiële debuut.

Mini onderwerpt de Aceman momenteel aan de allerlaatste hittetest in een bloedhete woestijn. Als de compacte suv niet smelt, volgt zijn officiële onthulling op de Auto China-beurs op 24 april. Gelukkig kunnen we je nu al het een en ander vertellen over de nieuwe EV van Mini.

Ondanks de kleurrijke camouflage kunnen we zien dat de Aceman nog erg veel lijkt op het studiemodel dat in 2022 werd gepresenteerd. Enkele ontwerpdetails als de koplampen, voorbumper en buitenspiegels zijn heel subtiel aangepast, terwijl de bijzonder vormgegeven wielkasten zijn behouden. Helaas heeft het bagagerek op het dak in de vorm van de Union Jack-vlag het productiemodel niet gehaald.

Mini Aceman specificaties

De Mini Aceman is in het leven geroepen om een gat te vullen tussen de Mini Cooper en de Mini Countryman. Met zijn afmetingen (4075 mm lang, 1754 mm breed en 1495 mm hoog) valt de compacte suv dan ook tussen zijn kleinere en grotere broer. Daarmee betreedt Mini een belangrijk en populair segment. Mini belooft dat de Aceman hetzelfde ‘kartgevoel’ gaat bieden als de Mini Cooper, alleen met een praktischere binnenruimte en kofferbak.

De Aceman is de eerste Mini die ontwikkeld is als pure EV. Aangezien de Aceman op een verlengde versie van het platform van de nieuwe Mini Cooper staat, verrassen de specificaties ons allerminst.



Dat betekent dat de instapper een vermogen van 184 pk en 290 Nm gaat koppelen aan een accupakket van 40 kWh. In de Cooper levert dit een actieradius van 305 kilometer op, in de Aceman zal dit door zijn grotere carrosserie vermoedelijk iets minder zijn. De meer potente Aceman krijgt niet alleen een vermogensboost (224 pk en 330 Nm), maar ook het grotere accupakket van 54,2 kWh. En daarmee wordt het pas echt interessant, omdat de actieradius dan in de buurt komt van 400 kilometer.

Waar we minder blij van worden is het maximale laadvermogen van 75 kW of 95 kW. In dit deel van de markt is 100 tot 150 kW de norm tegenwoordig.



Mini Aceman prijs en levertijd

De Mini Aceman wordt eind dit jaar verwacht in de showroom. De auto’s zullen in eerste instantie uit een fabriek in China komen, maar vanaf 2026 zal de productie van de Europese Acemans verhuizen naar de historische fabriek in Oxford. Dit is mogelijk gemaakt door een investering van ruim 700 miljoen euro van moederbedrijf BMW. Prijzen worden richting de marktintroductie bekendgemaakt.

