Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 24 (2024)

Vrijdagmiddag, half vijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin de kleine Panda en een grote Polestar het autonieuws domineren. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Polestar 3 was het wachten waard

Het is inmiddels anderhalf jaar geleden dat de Polestar 3 werd onthuld. Eerlijk is eerlijk: wij waren de Volvo EX90 voor hipsters eigenlijk alweer een beetje vergeten … Maar binnenkort worden de eerste exemplaren dan eindelijk uitgeleverd. Wij hebben met de elektrische SUV gereden en kunnen je verklappen: de Polestar 3 was het lange wachten waard.

+ Top –Nieuwe Fiat Panda is een retestoer en knalgeel SUV’tje

Fiat Panda's houden het lang vol. Het huidige werd in 2012 geïntroduceerd en is dus inmiddels 12 jaar oud. De generatie daarvoor kwam in 2003 op de markt en hield het dus bijna tien jaar vol. Wat logischerwijs betekent dat we vele jaren naar het nieuwe design gaan kijken. Het is dan ook goed nieuws dat de nieuwe Fiat Panda een retestoer en knalgeel SUV’tje in het B-segment is. Bekijk de eerste afbeeldingen maar. Oh ja, er komen twee versies: elektrisch en benzine.

+ Top – Eindelijk duidelijkheid: géén nieuwe Tesla Model Y in 2024

De geruchten waren zo hardnekkig en de logica was zo logisch: na de komst van de grondig vernieuwde Tesla Model 3 zou de Model Y spoedig dezelfde behandeling ondergaan. Maar hij kwam maar niet … Iedereen die op het punt staat om een Tesla Model Y te kopen of leasen, weet nu in ieder geval waar hij aan toe is: dit jaar lanceert Tesla géén vernieuwde Model Y. Elon Musk heeft het zelf gezegd.

- Flop – Auto’s worden ongetwijfeld duurder door importtarieven

Het is je vast niet ontgaan: de Europese Unie verhoogt de importtarieven op auto’s die in China van de band rollen. Deze week leerden we dat de invoerrechten oplopen tot 38,1 procent. Zoveel gaat SAIC, waar MG onder valt, betalen. Geely, BYD en Tesla moeten ook meer afdragen dan het huidige tarief van 10 procent. En de gevolgen voor de consument worden meteen duidelijk: Tesla waarschuwt dat de Model 3 volgende maand duurder wordt.

- Flop – Hoezo meer beeldschermen? Wij willen meer knoppen!

We kijken de hele dag naar beeldschermen. Ook de auto moest eraan geloven. Dat begon met een piepklein schermpje op de radio en in het instrumentarium, maar wie tegenwoordig een peperdure auto koopt, krijgt vaak een beeldscherm dat groter is dan een kamerbreed tapijt. En het houdt niet op getuige een vinding van autoleverancier ZF.

- Flop – Leuke Mini Aceman is niet zo goedkoop als je denkt

De elektrische Mini Aceman krijgt een vanafprijs van 38.990 euro. Daarmee is hij 3000 euro duurder dan de gewone elektrische Mini. De Mini Aceman SE kost 40.900 euro. Die bedragen lijken misschien aantrekkelijk, maar er zit een flinke adder onder het gras. Wil je bijvoorbeeld een dak en buitenspiegels in contrasterende kleur, dan schiet de prijs omhoog …