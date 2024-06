Niemand zit te wachten op nog een scherm in de auto, dus is hier nog een scherm

Nieuws

We kijken de hele dag naar beeldschermen. Ook de auto moest eraan geloven. Dat begon met een piepklein schermpje op de radio en in het instrumentarium, maar wie tegenwoordig een peperdure auto koopt, krijgt vaak een beeldscherm dat groter is dan een kamerbreed tapijt. En het houdt niet op getuige een vinding van autoleverancier ZF.

Het Duitse ZF (Zahnradfabrik Friedrichshafen) ken je wellicht van de automaten met koppelomvormer die je in talrijke automodellen vindt. Onder meer Audi, BMW en Mercedes maken gebruik van de ZF-automaat.

Tot zover niks aan de hand. Het gaat mis nu er medewerkers zijn die nog nooit gehoord hebben van het spreekwoord 'Schoenmaker blijf bij je leest'. ZF heeft volgens Motor1.com namelijk een manier gevonden om het stuurwiel van een display te voorzien, ondanks de verplichte aanwezigheid van een airbag. Die zit nu in het midden van het stuur, maar kan volgens ZF best een stukje hoger gepositioneerd worden, in de bovenste rand van het stuurwiel. En daarmee ontstaat er ruimte voor jawel, een extra scherm.

Als het eerste stuur met een display op de markt komt, lees je dat als eerste in onze wekelijkse nieuwsbrief.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Touchscreen met of zonder echte knoppen



ZF heeft het over een touchscreen zoals je dat ook kent van je telefoon. Het team achter het project zegt verder dat het niet per se een volledig scherm hoeft te zijn. Het stelt een hybride opstelling voor, waarbij fysieke (draai)knoppen gecombineerd worden met touchknoppen. Wat ook kan, is het aanbrengen van extra sensoren voor rijassistentiesystemen en autonoom rijden. Omdat je je handen aan het stuur kunt houden, wordt de veiligheid vergroot, verwacht ZF.

Zolang je geen Max Verstappen heet, heb je helemaal geen scherm op het stuurwiel nodig. Hoe minder afleiding, hoe beter, lijkt ons. Toetsen voor de cruise control en volumeregeling zijn oké, maar daar blijft het ook wel bij. Toegegeven: het stuurtje van ZF ziet er wel gaaf uit, maar vooralsnog hebben we zo onze bedenkingen. Nog even en we zitten met vierkante oogjes in de auto.