Toyota bouwt krachtigste viercilinder ooit: ‘600 pk is makkelijk haalbaar’

Terwijl veel merken stoppen met investeren in de verbrandingsmotor, is Toyota er juist druk mee bezig. Die motoren worden gebouwd met efficiëntie als hoogste prioriteit, maar kunnen ook behoorlijk krachtig worden gemaakt …

Volgens ingenieurs van Toyota is het krankzinnige vermogen van 600 pk in de nieuwe 2,0-liter viercilinder ‘makkelijk haalbaar’, zo lezen we in het Duitse Auto Motor und Sport. Dat is nog nooit eerder vertoond uit zo’n relatief kleine motor, maar Toyota heeft eerder al bewezen waartoe het in staat is met de GR Yaris en GR Corolla. Die halen respectievelijk 280 en 300 pk uit hun 1,6-liter driecilinder.

Krachtigste viercilinder ooit

De nieuwe motor, intern bekend als 'G20E', werd eerder dit jaar gepresenteerd in de spectaculaire GR Yaris M Concept, een studiemodel met middenmotor dat debuteerde op de Tokyo Auto Salon (zie foto’s hierboven). Die versie leverde zo'n 400 tot 450 pk. Bijzonder veel, maar toch zou dat pas het begin zijn: met een grotere turbo komt 600 pk binnen handbereik.

Daarmee zou de G20E de krachtigste viercilinder ooit worden. Momenteel gaat die eer naar de controversiële viercilinder met plug-in hybride hulp die de Mercedes C63 AMG aandrijft. In de sedan levert de motor 476 pk.

Niet op openbare weg

Toch is de kans klein dat we de motor ooit met de volle 600 pk in een straatauto gaan zien. Strengere emissienormen zullen Toyota dwingen om het blok in de praktijk terug te tunen. Het is afwachten hoeveel vermogen wél haalbaar is binnen de emissie-eisen en in welke auto’s we de motor terug gaan zien. Wij gokken dat toekomstige sportwagens met het GR-label zoals een nieuwe Celica, MR2 of Supra grote kanshebbers zijn.

De nieuwe verbrandingsmotor is volgens Toyota flexibel inzetbaar. Hij kan dwars geplaatst worden bij compacte auto's, maar bij wat grotere sportievelingen kan-ie ook in de lengte worden gehangen. Dat betekent dat de motor geschikt is voor voor-, achter- en zelfs middenmotor-lay-outs. Toyota heeft al bevestigd dat de motor wordt getest in meerdere prototypes, waaronder een aangepaste Lexus IS. Volgens de verantwoordelijke ingenieurs is het blok bovendien bijzonder tuningvriendelijk: er is bewust ruimte gelaten tussen de cilinders om hem in de toekomst verder te kunnen opboren.

Toyota gelooft in verbrandingsmotor

Toyota gelooft nog altijd in de toekomst van de verbrandingsmotor. Samen met Mazda en Subaru werkt het aan manieren om de levensduur van benzinemotoren te verlengen, onder meer via synthetische brandstoffen en hybride-aandrijflijnen. En hoewel de wereldwijde verkoop van EV's toeneemt, blijft Toyota vasthouden aan keuzevrijheid. Voor de liefhebber die net dat beetje extra verwacht, komt er dus nog genoeg moois aan.