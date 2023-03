TEST Audi TT vs. Toyota GR Supra - zo snel én zuinig kunnen sportwagens zijn!

Als de Audi TT en Toyota GR Supra iets duidelijk maken, dan is het wel dat je voor echt sportwagenplezier niet per se een peperdure Porsche 911 hoeft te kopen. De prestaties zijn dik in orde en het verbruik zal je verbazen.



Beide auto’s zijn met veel krachtiger motoren leverbaar dan de door ons geteste tweeliters met turbo. Toch laten ze wat ons betreft weinig te wensen over. Zo sprint de 245 pk sterke Audi TT in 5,8 seconden naar 100 km/h. De iets krachtiger Toyota GR Supra heeft meer last van wielspin, maar heeft toch twee ­tienden minder nodig.



Mis geen vergelijkende test meer.



Aanmelden

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief!



Zo snel zijn de Audi TT en Toyota GR Supra



Als je lekker vlot wilt invoegen op de Duitse autobahn - veiligheid voor alles, nietwaar - kun je gelijk door­knallen tot 200 km/h. Daarbij loopt de ­achterstand van de Audi op tot een volle seconde. Doorknallen kan, totdat de be­kende elektronische regelneef bij 250 km/h de kraan dichtdraait. Beide auto's nemen je het schakelen uit handen. In de Audi maakt een 7-traps S tronic-transmissie het leven van de bestuurder gemakkelijk, in de Toyota staat een achttraps ZF-automaat tot je dienst. Ook die komt van BMW en doet alles net iets beter dan de transmissie met dubbele koppeling van de Audi. Hij is alerter, sneller en geraffineerder.

Zo zuinig is de Toyota GR Supra



Sportieve prestaties hoeven allang niet meer gepaard te gaan met een exorbitant benzineverbruik. Dat laat met name de Toyota GR Supra op overtuigende wijze zien. Gemiddeld verstookt hij slechts 7,7 liter benzine per 100 kilometer. Omgerekend is dat bijna 1 op 13 - inclusief de prestatiemetingen. Het lijkt wel een hybride! Dat is het natuurlijk niet. sterker nog, de motor in de GR Supra komt niet eens van Toyota, maar van BMW.



Benzineverbruik Audi TT 45 TFSI



Met een benzineconsumptie van 8,0 l/100 km (1 op 12,5) is de Audi iets dorstiger, maar we zullen hem er niet voor naar de Anonieme Benzinisten sturen. Overigens valt op dat beide testauto's best dicht bij het opgegeven WLTP-verbruik zitten. In beide gevallen zit het praktijkverbruik er maar 0,7 l/100 km boven. Daar kan menig elektrische auto nog iets van leren.

Omdat de aandrijflijn van de Toyota GR Supra net iets beter uit de bus komt dan die van de Audi TT, gaat de winst op dit onderdeel naar de Japanner. Met dank aan BMW ...

De complete vergelijkende test van de Audi TT 45 TFSI en de Toyota GR Supra 2.0 - inclusief de tabellen met (meet)gegevens - staat in Auto Review 3/2023.