TEST Audi TT vs. Toyota GR Supra: tussen genot en hartverzakking

Relatief betaal­bare sportauto’s worden steeds schaarser. De Audi TT staat zelfs op de nominatie om te verdwijnen. Vandaar dat wij hem nog één keer van stal halen voor een robbertje racen tegen de Toyota GR Supra.



Betaalbaar is eigenlijk bijna geen enkele nieuwe auto meer. En een aanschafprijs rond de 70.000 euro is voor de meeste mensen helemaal een brug te ver. Maar als we kijken naar auto’s die het predicaat ‘sportwagen’ verdienen, dan is 70 mille een koopje. In die zin hebben de Audi TT en de Toyota GR Supra bijna geen concurrentie, op de Alpine A110 na dan.



Opmerkelijk genoeg heeft het als braaf en degelijk bekend staande Toyota naast de GR Supra nóg een bereikbare sportieveling in het gamma: de Toyota GR86. Audi TT-fans zijn binnenkort daarentegen aangewezen op Marktplaats.nl. Want Audi heeft aangegeven dat de TT wordt uitgefaseerd en geen directe opvolger krijgt. Tot het zover is, laten we ons nog graag even vermaken door de Audi TT 45 TFSI (245 pk) en laten we hem de confrontatie opzoeken met de Toyota GR Supra 2.0 (258 pk).

Geen boulevardcruisers



Er zijn vast mensen die een TT of GR Supra aanschaffen, puur vanwege de looks. Dat betekent zeker niet dat ze alleen geschikt zijn als boulevardcruisers. In tegendeel: pas op het circuit zitten ze echt lekker in hun blik. We trappen af met de Audi, die zich precies en lichtvoetig de hoek om laat zetten. Hij laat zeer hoge bochtsnelheden toe, waarbij de besturing meer dan voldoende gevoel biedt. Dankzij het elektronisch ­sperdifferentieel heeft de TT voor een voorwielaandrijver een ongewoon goede tractie. Pas in extreme gevallen krijg je te maken met onderstuur. De veiligheidsmarges zijn groot, waarmee de TT ook de minder ervaren ­automobilist veel vertrouwen geeft.



Toyota GR Supra veel nerveuzer dan Audi TT



Als je direct van de Audi TT in de Toyota GR Supra stapt, valt onmiddellijk het verschil in stuurkarakter op. De Japanner reageert op elke beweging van het stuur als door een adder gebeten. Hij is superdirect en stuurt een stuk ­preciezer dan zijn Duitse tegenstrever. Hierdoor voelt de GR Supra nog gewilliger en lichtvoetiger aan. Maar doordat de stuur­input rond de middenstand zich lastig laat doseren, komt hij ook knap nerveus over. Gelukkig zuigen de Michelins om de voorwielen zich als octopussen aan het asfalt vast en wijkt de auto geen millimeter van de ingezette koers.



Genot en hartverzakking liggen dicht bij elkaar in de GR Supra



Als je de rijhulp­middelen uitschakelt, lijkt de achteras ­daarentegen een heel eigen route in zijn hoofd te hebben. Wie bij het uitkomen van de bocht ook maar iets te vroeg op het gas gaat, wordt getrakteerd op een flinke kwispel van de gespierde Supra-kont. Voor de geoefende bestuurder een bron van genot, voor de minder ervaren automobilist aan­leiding voor een hartverzakking. Voor wie het kunstje goed beheerst, is driften leuk, maar efficiënt is het niet. Dat zie je aan de snelheden die dit tweetal op de slalom haalt: de Audi is hier vlotter dan de Toyota. Op het testcircuit - waar lang niet alle bochten even krap zijn - zijn de rollen echter omgedraaid en gaat de Toyota er met de winst vandoor.

