Toyota GR86 review - Snik! De perfecte betaalbare sportauto is bij ons niet betaalbaar

Zullen we de conclusie van deze rij-impressie al verklappen? Vooruit. De Toyota GR86 is de allerbeste betaalbare sportauto ter wereld. Alleen is hij in Nederland verre van betaalbaar ...

Wat is opvallend aan de Toyota GR86?

Er komt vrijwel zeker geen volgende generatie Toyota GR86. Met zijn atmosferische boxermotor, handgeschakelde versnellingsbak en achterwielaandrijving is hij een van de laatste der Mohikanen. Een Porsche 718 Cayman GT4 voor de gewone man, zou je hem kunnen noemen. Een stuk speelgoed, dat met maar één doel is ontworpen: jouw laten schaterlachen alsof je in een kussengevecht bent verwikkeld. Alleen vliegen er bij de GR86 geen veren in het rond, maar grammen CO2.

Het is jammer genoeg dé reden waarom de GR86 in Nederland zo duur is. Over de grens – in België, Duitsland en Frankrijk – kun je de nieuwe Toyota bestellen vanaf zo’n 35.000 euro, maar hier moet je bijna het dubbele bij de dealer achterlaten. Het verschil zit hem in de bpm, de aanschafbelasting die wordt geheven op basis van de uitstoot. Je koopt een GR86 sowieso al niet met je verstand, maar in Nederland moet je bijkans gek zijn om dat te doen.

Wat is goed aan de Toyota GR86?

Je bent een absolute held als je een GR86 rijdt. Een liefhebber van de fijnere dingen in het leven; een connaisseur. Je hebt lak aan merksnobisme en kiest jouw weekendspeeltje op basis van zijn kwaliteiten, niet om het logo op de neus. Je weet dat je beter naar het engeltje op je schouder had kunnen luisteren (‘is een hybride of elektrische auto niet verstandiger?’), maar bent toch gezwicht voor de argumenten van het duiveltje.



Steekhoudende argumenten zijn het, waarmee je in de GR86 van alle kanten wordt gebombardeerd. De 2,4-liter viercilinder boxer zwiept ze jouw kant op met een snelheid van 7000 tpm. Bij dat toerental levert de turboloze krachtbron zijn maximale vermogen van 234 pk. Dat is meer dan in de oude GT86, die uit zijn 2,0-liter motor slechts 203 pk wist te wringen en daarmee wat ondergemotoriseerd aanvoelde.

In de GR86 heb je die teleurstellende sensatie nooit. Hij heeft precies genoeg power: niet te weinig, maar ook niet te veel, zodat je je geen moment geïntimideerd voelt. Omdat de Toyota geen drukvulling heeft, mis je op de sprint naar 100 km/h die typische turbotrap in je rug, maar krijg je er wel een geleidelijke, lineaire versnelling voor terug. Eentje waarvoor je soms echt moet werken, met dat minuscule champignonpookje op de middenconsole.

Het zit vast aan een handgeschakelde zesbak en maakt extreem korte slagen. De allereerste keer dat je met de GR86 wegrijdt, laat je hem waarschijnlijk afslaan. Dat zagen we tijdens de introductie diverse collega’s en Toyota-medewerkers doen, want de koppeling is even wennen en maakt soepel optrekken in de eerste versnelling een kleine uitdaging. Maar als je eenmaal rolt, ga je de als een snaar zo strakke transmissie waarderen. Kleine polsbeweging en tak-tak, op naar de volgende verzetten.



De GR86 is een precisie-instrument, dat merk je aan alles. Zijn stuurinrichting is elektrisch bekrachtigd, maar laadt heel mooi op in snel genomen bochten. Daarbij heeft Toyota veel aandacht besteed aan het verstevigen van de koets en het onderstel. De torsiestijfheid is immens. Er zit geen graadje flexibiliteit in de carrosserie en dat komt de rijeigenschappen ten goede. Niet in de stad, waar je over kinderkopjes en verkeersdrempels pijnlijk uit je kuipstoel hobbelt, maar wel daarbuiten.

Met de GR86 durf je steeds harder. Hij is jouw persoonlijke mannetjesmaker en geeft je zelfvertrouwen met inspirerende aanmoedigingen. Kom op, je kunt het! De Toyota wijst je zelfs aan waar je hem op de weg kunt plaatsen. Dat doet hij à la Porsche 911 met opbollende voorspatborden, die je vanaf de bestuurdersstoel mooi kunt zien. Insturen doet de GR86 gretig. Je denkt hem bijna naar de apex, daar waar de ideale lijn de binnenkant van de bocht raakt.

Ten opzichte van zijn voorganger heeft de GR86 een fraaiere cabine met meer luxe en technologie, maar daar maal je niet om als je geconcentreerd aan het jakkeren bent. Zelfs als je op de passagiersstoel naast iemand zit, registreer je het niet. Dan verbaas je je alleen maar over de sensatie dat er links achter je rug een denkbeeldige as door het dak en de wagenbodem loopt, waarom de Toyota perfect roteert.



Wat kan beter aan de Toyota GR86?

Afgezien van de Nederlandse prijs: niks.

Wat kost de Toyota GR86 en wanneer komt-ie?

Wil je een GR86, dan moet je niet te lang wachten. Al in de zomer van 2024 is het in Europa gedaan met de Japanse sportauto. Hij voldoet dan niet meer aan de veiligheidseisen en Toyota moet té ingrijpende aanpassingen doen om hem op de markt te kunnen houden. In België stap je vanaf 35.000 euro in een GR86. In Nederland uiteraard niet. Door onze bpm-wetgeving komt er zomaar ruim 25.000 euro (!) bij de prijs op. De GR86 Pure is er vanaf 60.995 euro. Voor de Premium betaal je 64.495 euro.

Wat vind ikzelf van de Toyota GR86?

Is er een betere betaalbare sportwagen? Misschien op exotische buitenlandse markten, waar wij geen weet van hebben, maar niet hier. De Toyota GR86 is een openbaring, met een fantastische motor, een fabelachtig onderstel en rijeigenschappen om halsoverkop verliefd op te worden. Als hij in Nederland 35.000 euro had gekost, hadden wij een bestelling geplaatst. Maar ja, die bpm …