Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 27 (2025)

Nieuws

Fijn weekend! Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin de baas van Kia lacht en de baas van Ford huilt. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Eén benzineauto houdt moedig stand tussen alle EV’s

De Nederlandse autoverkopen lopen niet echt lekker. Hoewel Tesla er juist heel blij mee is. De Model Y staat weer op nummer 1 en de Model 3 op 3. Maar er is één benzinemodel dat goed blijft meedraaien in de top 10. Klik op onderstaand bericht om verder te lezen.

+ Top – Elektrische Toyota wordt 6000 euro goedkoper

De Toyota bZ4X is goedkoper dan ooit. Je stapt nu in voor 39.995 euro. De basisprijs was 45.995 euro. Maar je levert wel wat in. Je krijgt een kleinere batterij en de prijs van 39.995 euro geldt voor de Active Limited Edition. Een tijdelijke uitvoering. Niet te lang wachten dus. Dit zit er allemaal op en aan ->

+ Top – Baas van Ford is opvallend open en eerlijk

Ford-baas Jim Farley is als de dood voor Chinese elektrische auto's. Hij ziet alles wat uit China komt als serieuze bedreiging voor westerse autofabrikanten, inclusief zijn eigen merk Als het zo doorgaat, kunnen de traditionele automerken wel inpakken, denkt hij. Farley maakte recentelijk een aantal reizen naar China. "Het is het meest nederige dat ik ooit heb meegemaakt." Lees verder via onderstaande link.

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek meer

- Flop – We ergeren ons wat af met z’n allen

Al 39 jaar doet J.D. Power onderzoek naar de kwaliteit van nieuwe auto's. Het nieuwste onderzoek legt een aantal opmerkelijke zaken bloot. Zoals het infotainment dat steeds meer verandert in een digitale grabbelton. Maar ook zoiets simpels als een bekerhouder drijft automobilisten tot waanzin. WAANZIN!

- Flop – EV’s met open dak: waar zijn ze?

Elektrische crossovers, SUV’s, sedans en hatchbacks vind je in overvloed, maar cabrio’s met een volledig elektrische aandrijflijn zijn zo zeldzaam als een BMW-rijder die z’n richtingaanwijzer gebruikt. Hoe komt dat? Klik hieronder om verder te lezen - ook als je BMW rijdt (je bent toch niet boos op ons? ;) ).

- Flop – Jij betaalt steeds meer voor je autoverzekering

Autoverzekeringen zijn wéér duurder geworden. Het afgelopen jaar gingen de premies gemiddeld met 18 procent omhoog. Met die stijging wordt het treurige record van september 2024 geëvenaard. Net zoals alles en iedereen, hebben ook verzekeringsmaatschappijen te maken met inflatie. Maar dat ze de premies van hun verzekeringen regelmatig verhogen, heeft nog veel meer redenen.