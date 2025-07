Waarom je bijna nooit een elektrische cabrio ziet

Nieuws

Elektrische crossovers, SUV’s, sedans en hatchbacks vind je in overvloed, maar cabrio’s met een volledig elektrische aandrijflijn zijn zo zeldzaam als een BMW-rijder die z’n richtingaanwijzer gebruikt. Hoe komt dat?

Als je je spaarvarken stuk wil slaan voor een elektrische cabrio, heb je op dit moment een heel beperkte keuze: de Mini Cooper Cabrio, MG Cyberster en Maserati GranCabrio Folgore. En zeker voor laatstgenoemde moet je een wel heel groot spaarvarken hebben (vanafprijs: 206.950 euro).

Merken als Porsche, Tesla en Polestar hebben wel plannen voor een elektrische cabrio, maar deze zijn nog niet op de markt verschenen. Daarbij komt dat ook deze aankomende elektrische cabriolet modellen geen prijsknallers worden …

Cabrio EV is complex

Het mag duidelijk zijn: de keuze voor een elektrische cabriolet is op dit moment niet reuze. Dat heeft voor een deel te maken met het productieproces. Het bouwen van een cabrio is al complex genoeg, laat staan een elektrische. Een vast dak is een belangrijk dragend deel van de carrosserie. Haal dat weg, en je moet het chassis verstevigen met zware, kostbare constructies.

Dat heeft gevolgen voor het gewicht, de prestaties, de actieradius en de veiligheid – dingen die juist extra gevoelig liggen bij een EV. Bovendien kost zo’n verstevigd platform meer geld, terwijl veel autofabrikanten juist bezig zijn om hun elektrische modellen goedkoper te maken.

Batterijen in de vloer

Daar komt nog een ontwerptechnische uitdaging bij: de meeste elektrische auto’s gebruiken een zogenaamd ‘skateboardplatform’, waarbij de batterij als een platte plaat ónder de vloer ligt. Ideaal voor hoge SUV’s en crossovers omdat er interieurruimte genoeg overblijft, maar minder geschikt voor een lage, sierlijke cabriolet.

Alternatieven elektrische cabrio

Wie toch graag elektrisch wil rijden met de wind in de haren, kan uitwijken naar plug-in hybrides zoals de McLaren Artura Spider, Bentley Continental GTC of Ferrari 296 GTS. Die bieden deels elektrisch rijden én open dakplezier, al zijn ze onbetaalbaar voor de meesten.

Of je kiest voor een EV met een panoramisch schuifdak, zoals de Kia EV6 of Hyundai Ioniq 6. Want hoewel elektrische auto’s de lucht schoner maken, blijft frisse rijwind in een EV voorlopig nog een zeldzaam genoegen.