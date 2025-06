Waarom het de hoogste tijd is voor een nieuwe Kia Ceed

Tests

Hoe goed is de Kia Ceed nog? In een grote test tegen onder meer de Opel Astra 1.2 Turbo en Volkswagen Golf 1.5 eTSI kan hij zijn ouderdom niet meer maskeren.

De andere deelnemers in deze grote test zijn de Audi A3 Sportback 35 TFSI, BMW 120 en Mazda3 e-Skyactiv G 140. De huidige generatie van de Kia Ceed is alweer sinds 2018 op de markt, maar dat hoeft geen reden te zijn om de auto bij voorbaat af te schrijven. Met tot tien jaar garantie, een zeer complete standaarduitrusting en een gunstige prijsstelling heeft de Kia Ceed nog altijd een aantal ijzersterke aankoopargumenten in handen.

Kia Ceed 10 jaar garantie

De Mercedes A-klasse en Seat Leon staan wel op de foto afgebeeld, maar doen niet mee aan de test.

Verbruik best hoog

Toch merk je dat de jaren gaan tellen. Ten gunste van de CO2-uitstoot, heeft de 1.5 T-GDI-motor met mild hybrid-techniek 10 pk ingeleverd. Er wordt nu 140 pk overgebracht op de voorwielen. De viercilinder van de Kia komt traag op gang, de 0-tot-100-sprint neemt 1,2 tellen meer in beslag dan met de BMW 120.

Maar ook wanneer je het gaspedaal boven de 100 km/h stevig ingetrapt houdt, gedraagt de motor zich uiterst lui. Hoe hoger het toerental, hoe rauwer de motor wordt. Het gemiddelde testverbruik valt met 6,7 l/100 km (1 op 14,9) nog mee, alhoewel de Kia op dit testonderdeel ver in de achterhoede te vinden is. Alleen de Mazda heeft meer dorst.

Slippende koppeling KIa Ceed

De zeventraps transmissie met dubbele koppeling blijft evenmin van kritiek verschoond. Weliswaar wisselt hij soepel en snel van versnelling, maar de koppeling vertoont de nodige slip, waardoor de motor algauw richting 2000 tpm wordt gedreven. Vooral bij parkeersnelheden is die slippende koppeling erg vervelend. Zodra hij eenmaal aangrijpt, rolt de auto met veel hogere snelheid van zijn plaats dan je wilt.

Op het testcircuit is de Kia Ceed de goedmoedigheid zelve. Wanneer je de limiet overschrijdt, vertoont hij veilig onderstuur. Laat je midden in een snelle bocht vervolgens het gaspedaal lost, dan blijft de achteras onaangedaan het spoor volgen.

De sportieve beloften van de GT-PlusLine-opschriften ten spijt - de 140 pk sterke Ceed is uitsluitend met dit meest complete uitrustingsniveau te combineren - is het onderstel in de basis vooral op comfort afgestemd. Ook op de meest beroerde B-weg houdt de Kia alle bewegingen van de wielen keurig buitenshuis. Alleen de Volkswagen Golf doet dat nóg beter, met dank aan de optionele adaptieve schokdempers van de testauto.

Hoe ruim is de Kia Ceed?

Qua binnenruimte begeeft de Kia zich in het achterveld. In het keurig afgewerkte interieur biedt hij net wat meer bewegingsvrijheid dan de Mazda. Voor de bediening kun je de gebruikshandleiding in het dashboardkastje laten, je beschikt nog altijd over een uitgebreid assortiment fysieke knoppen en schakelaars - bijvoorbeeld voor de klimaatregeling. De icoontjes in de beeldschermen zijn klein, een wat gevarieerder kleurgebruik zou de herkenbaarheid vergroten.

Nieuwe Kia Ceed (2026)

De Kia slaat zijn slag in het kostenhoofdstuk. Voor een prijs van 41.935 euro zit alles erop en eraan. De auto heeft een lage afschrijving, voor het onderhoud, de wegenbelasting en de verzekering behoort hij tot de goedkoopste testauto's. Maar met name de tien jaar garantie die Kia kan bieden, levert de auto een hoge waardering op.

Dit kan echter niet verhinderen dat de Ceed in de eindrangschikking slechts de vijfde plaats behaalt. Na een carrière van bijna zeven jaar, wordt het langzamerhand tijd dat de huidige generatie van Kia's gezinshatchback met pensioen wordt gestuurd. Dat gaat ook gebeuren, en wel in 2026.

