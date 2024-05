Dit zijn de 5 goedkoopste plug-in hybrides met private lease

Nieuws

Een plug-in hybride de een ideale middenweg voor mensen die op stroom willen rijden, maar nog niet toe zijn aan een volledig elektrische auto. En met de volgende 5 private lease aanbiedingen hoeft zo’n plug-in hybride helemaal niet duur te zijn.

In een plug-in hybride rijd je de eerste kilometers volledig elektrisch, waarna de verbrandingsmotor het geruisloos overneemt. Zo rijd je erg zuinig, hoef je maar weinig te tanken en ervaar je geen enkele vorm van laad- of actieradiusstress. Ook stoot je een stuk minder CO2 uit, waardoor je ook nog eens milieubewust bezig bent.

Met private lease beschik je voor een vast maandbedrag over zo’n stekkerhybride. In dit bedrag zitten de verzekering, afschrijving, onderhoud en wegenbelasting verwerkt. Bedenk bij laatstgenoemde wel dat de korting op de wegenbelasting voor plug-in hybrides (het halftarief) ten einde komt in 2025. Hierdoor kan je maandbedrag worden verhoogd (lees artikel hieronder). Dat gezegd hebbende, zetten wij de 5 goedkoopste plug-in hybrides die zijn te vinden in onze private lease vergelijker op een rijtje.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

1. Ford Kuga

Specificaties

Vermogen (pk) 243 Koppel (Nm) 200 0-100 sprint (seconden) 7,3 Gemiddeld verbruik (WLTP) 0,9 l/100 km (1 op 83,3) CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 20 Accucapaciteit (kWh) 14,4 Elektrische actieradius (km) 69 Laadvermogen (kW) 3,7

Pluspunten

+ Erg zuinig

+ Net vernieuwd, compleet bij de tijd

+ Scherp geprijsd

+ Ruimtelijk

Minpunten

- Relatief weinig koppel

- Materiaalgebruik interieur

- Touchscreen werkt niet intuïtief

De Ford Kuga is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 469,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Ford Kuga private lease prijzen.

2. Mitsubishi ASX

Specificaties

Vermogen (pk) 158 Koppel (Nm) 205 0-100 sprint (seconden) 10,1 Gemiddeld verbruik (WLTP) 1,3 l/100 km (1 op 76,9) CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 30 Accucapaciteit (kWh) 10,5 Elektrische actieradius (km) 48 Laadvermogen (kW) 3,6

Pluspunten

+ Stuurgevoel op orde

+ Comfortabel geveerd

+ Beenruimte achterin

Minpunten

- Stuk trager dan de rest van de lijst

- Kleine deuropening achter

- Hoofdruimte achterin

De beste Mitsubishi ASX PHEV private lease aanbiedingen vind je hier.



3. Opel Astra

Specificaties

Uitvoering 1.6 Turbo Hybrid 1.6 Turbo Hybrid GSE Vermogen (pk) 180 225 Koppel (Nm) 360 360 0-100 sprint (seconden) 7,6 7,5 Gemiddeld verbruik (WLTP) 1,1 l/100 km (1 op 90,9) 1,1 l/100 km (1 op 90,9) CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 28 29 Accucapaciteit (kWh) 12,4 12,4 Elektrische actieradius (km) 62 62 Laadvermogen (kW) 3,7 3,7

Pluspunten

+ Als stationwagon en hatchback

+ Fraai ontwerp

+ Gebruik van fysieke knoppen

Minpunten

- Beenruimte achterin

- Infotainmentsysteem niet gebruiksvriendelijk

- Automaat komt nerveus over

De beste Opel Astra PHEV private lease aanbiedingen vind je hier.



4. Mercedes-Benz A-Klasse

Specificaties

Vermogen (pk) 218 Koppel (Nm) 450 0-100 sprint (seconden) 7,4 Gemiddeld verbruik (WLTP) 0,8 l/100 km (1 op 125,0) CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 20 Accucapaciteit (kWh) 15,6 Elektrische actieradius (km) 78 Laadvermogen (kW) 7,4

Pluspunten

+ Als sedan of hatchback

+ Premiumgevoel

+ Zuinig

+ Goede elektrische actieradius (78 km)

Minpunten

- Beenruimte achterin houdt niet over

- Aandrijflijn voelt niet verfijnd aan

- Prijs loopt snel op met optiepakketten

De beste Mercedes A-Klasse Plug-in Hybride private lease aanbiedingen vind je hier.



5. Lynk&Co 01

Specificaties

Vermogen (pk) 261 Koppel (Nm) 425 0-100 sprint (seconden) 8,0 Gemiddeld verbruik (WLTP) 1,2 l/100 km (1 op 83,3) CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 27 Accucapaciteit (kWh) 17,6 Elektrische actieradius (km) 75 Laadvermogen (kW) 6,6

Pluspunten

+ Imposant vermogen

+ Goede elektrische actieradius (75 km)

+ Rijke standaarduitrusting

+ Ruimtelijk

Minpunten

- Stuk duurder geworden in korte tijd

- Mogelijk imagoprobleem door Chinese afkomst

- Niet veel aanbod wat betreft leasemaatschappijen

De Lynk&Co 01 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 545,00 per maand met een looptijd van 60 maanden en 12.000 km per jaar. Bekijk alle Lynk&Co 01 private lease prijzen.

Private lease plug-in hybride

Kijk voor deze en andere private lease-aanbiedingen in onze prijsvergelijker. Daar vind je de beste private lease deals voor plug-in hybrides en alle andere auto’s.