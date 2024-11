Dit zijn de 5 goedkoopste zevenzitters met private lease

Nieuws

Of je nou een groot gezin hebt of vaak veel mensen vervoert, soms zijn de 5 zitplaatsen die een gewone auto heeft niet genoeg. Deze vijf auto’s zijn groot genoeg voor 7 personen en zijn voordelig met private lease.

Hoe ga je van 5 naar 7 zitplaatsen? Door een derde zitrij met twee extra stoelen te plaatsen! Vaak is deze zitrij verwijderbaar, zodat je de ruimte achterin de auto kan gebruiken voor zowel extra personen als bagage. Dit maakt een 7-persoons auto multifunctioneel inzetbaar.

Private lease is een uitstekende manier om in zo’n handige zevenzitter te rijden. Je betaalt een vast maandbedrag waarin zaken als wegenbelasting, onderhoud, verzekering, afschrijving en het aankoopbedrag verwerkt zitten. Je hoeft alleen nog maar voor de brandstof te zorgen. Wij zetten de 5 goedkoopste zevenzitters die zijn te vinden in onze private lease vergelijker op een rijtje.



1. Dacia Jogger

Specificaties

Uitvoering TCe 100 ECO-G TCe 110 HYBRID 140 Vermogen (pk) 100 110 141 Koppel (Nm) 170 200 Niet bekend Aandrijflijn (brandstof) Benzine/LPG Benzine Hybride Gemiddeld verbruik (WLTP) Benzine: 6,0 l/100 km (1 op 16,7)

LPG: 7,6 l/100 km (1 op 13,2) 5,8 l/100 km (1 op 17,5) 4,8 l/100 km (1 op 21,3) 0-100 sprint (seconden) 13,0 10,5 9,8 Bagageruimte (liter) 160 - 1807 160 - 1807 160 - 1807 CO₂-uitstoot (WLTP, g/km) 119 131 107

Pluspunten



+ Veel waar voor je geld

+ Zowel met benzinemotor als hybride aandrijflijn

+ Ruimtewonder

Minpunten

- Interieur voelt goedkoper aan

- HYBRID: rumoerige aandrijflijn van Renault

- Armoedige crashtestscore van één ster

De Dacia Jogger is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 409,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Dacia Jogger private lease prijzen.

2. Renault Espace

Specificaties

Uitvoering Hybrid 200 Vermogen (pk) 200 Koppel (Nm) 230 Aandrijflijn (brandstof) Hybride Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,6 l/100 km (1 op 21,7) 0-100 sprint (seconden) 8,8 Bagageruimte (liter) 250 - 1777 CO₂-uitstoot (WLTP, g/km) 106

Pluspunten

+ Erg zuinig

+ Comfortabel onderstel

+ Prettig infotainment



Minpunten

- Rumoerige aandrijflijn

- Achterste rij moeilijk bereikbaar

- Geen karakter zoals de oude Espace

De Renault Espace is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 619,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Renault Espace private lease prijzen.

3. Peugeot 5008

Specificaties

Uitvoering HYbrid Plug-in Hybrid EV 73 kWh EV 97 kWh Vermogen (pk) 136 195 213 231 Koppel (Nm) 230 300 345 345 Aandrijflijn (brandstof) Benzine (mild-hybride) Plug-in hybride Elektrisch Elektrisch Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,8 l/100 km (1 op 17,2) 1,0 l/100 km (1 op 100) 14,4 kWh/100 km 14,2 kWh/100 km 0-100 sprint (seconden) 11,3 8,3 9,7 9,6 Bagageruimte (liter) 348 - 2232 348 - 2232 348 - 2232 348 - 2232 CO₂-uitstoot (WLTP, g/km) 130 24 0 0 Accucapaciteit (kWh) 0,4 17,8 73 96,9 WLTP-actieradius (km) - 82 502 668 Laadvermogen (kW) - 7,4 11 11 Snellaadvermogen (kW) - - 160 160

Pluspunten

+ Gloednieuw model

+ Verschillende keuzes in aandrijflijnen

+ Comfortabel geveerd

Minpunten

- Beenruimte derde zitrij matig

- Ergonomie van I-cockpit werkt niet voor iedereen

- Aandrijflijn voelt traag aan

De Peugeot 5008 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 674,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Peugeot 5008 private lease prijzen.

4. BYD Tang

Specificaties

Uitvoering Tang Final Edition Vermogen (pk) 517 Koppel (Nm) 680 Aandrijving Vierwielaandrijving Gemiddeld verbruik (WLTP) 23,8 kWh / 100 km Type accu LFP 0-100 sprint (seconden) 4,6 Bagageruimte (liter) 235 - 1655 Accucapaciteit (kWh) 86,4 WLTP-actieradius (km) 400 Laadvermogen (kW) 7 Snellaadvermogen (kW) 110

Pluspunten

+ Elektrische zevenzitter

+ Ruimtelijk

+ Enorm krachtig

Minpunten

- Mogelijk imagoprobleem door Chinese afkomst

- Laadvermogens niet indrukwekkend

- Onzuinig

De BYD Tang is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 749,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle BYD Tang private lease prijzen.

5. Kia EV9

Specificaties

Uitvoeringen RWD AWD Dual Motor AWD Dual Motor

Launch Edition GT-Line Vermogen (pk) 204 384 384 Koppel (Nm) 350 600 700 Aandrijving Achterwielaandrijving Vierwielaandrijving Vierwielaandrijving Gemiddeld verbruik (WLTP) 20,2 kWh / 100 km 22,2 kWh / 100 km 22,8 kWh / 100 km Type accu Lithium-ion Lithium-ion Lithium-ion 0-100 sprint (seconden) 9,4 6,0 5,3 Bagageruimte (liter) 333 - 2318 333 - 2318 333 - 2318 Accucapaciteit (kWh) 99,8 99,8 99,8 Laadvermogen (kW) 11 11 11 Snellaadvermogen (kW) 210 210 210

Pluspunten

+ Erg ruimtelijk; volwaardige zevenzitter

+ Enige elektrische optie

+ Indrukwekkende EV-specificaties

+ Bagagemogelijkheden imposant, zeker met toevoeging van frunk

Minpunten

- Niet erg wendbaar

- Door formaat kan rijden in steden intimiderend zijn

- Overzichtelijkheid in de auto is beroerd

- Zwaar en log, mede daarom onzuinig

De Kia EV9 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 814,00 per maand met een looptijd van 60 maanden en 12.000 km per jaar. Bekijk alle Kia EV9 private lease prijzen.

Private lease zevenzitter

Kijk voor deze en andere private lease-aanbiedingen in onze prijsvergelijker. Daar vind je de beste private lease deals voor zevenzitters en alle andere auto’s.