Tweedehands Peugeot 5008 (2017-2024): problemen, betrouwbaarheid en prijzen

Aankooptips

Vink je op Marktplaats.nl de hokjes ‘zeven zitplaatsen’, oudste bouwjaar 2017 en een prijs tot 20.000 euro aan? Dan krijg je een heleboel exemplaren van de Peugeot 5008 voorgeschoteld. Een mooie, fijne gezinsauto – maar wel met een paar haken en ogen.

Met een vanafprijs van dik 47.000 euro is een nieuwe Peugeot 5008 voor maar weinig particulieren bereikbaar. Gelukkig is de vorige generatie volop als occasion verkrijgbaar. Ook dat is een fijn rijdende auto met een hoogwaardig interieur. De bekledingsmaterialen ogen chic, net als de 'pianotoetsen' van de klimaatregeling.

Daar komt bij dat het een van de weinige relatief jonge en betaalbare zevenzitters is. Maar laat je niet door al dat moois verblinden. Want onderhuids kán er het nodige misgaan, al geeft de Consumentenbond deze 5008 nog een 6,8 voor betrouwbaarheid. Op school was dat afgerond een 7, oftewel ruim voldoende.

'5008 SUV'

Het leek wel of Peugeot de term ‘MPV’ in 2017 associeerde met een enge ziekte. Want ondanks het flexibele interieur van de 5008, wilden de Fransen die afkorting niet horen. Om te voorkomen dat iemand dat tóch deed, plakte Peugeot ‘SUV’ achter de modelcode.

De term 'zevenzitter' is bij de Peugeot 5008 trouwens alleen van toepassing als je op de achterste zitplaatsen twee kinderen neerzet. Volwassenen zitten daar niet erg lekker. Als je de achterste stoelen volledig wegklapt, heb je een bagageruimte van 780 liter tot je beschikking.

Motoren Peugeot 5008

Verreweg de meeste in Nederland verkochte 5008’en hebben de driecilinder PureTech-­motor. Daarnaast is de 5008 tussen 2017 tot aan het eind van de productieperiode met een direct ingespoten viercilinder turbo­benzinemotor geleverd. Tot 2018 heette die 165 pk sterke versie 1.6 e-THP. Later kreeg-ie een ander motormanagement en een roet­filter. De naam veranderde in 1.6 PureTech, het vermogen steeg tot 180 pk en hij voldeed nu aan de Euro 6-norm.



Nieuwe 1.2 Hybrid vanaf 2023

In 2023 kwam de nieuwe 1.2 Hybrid de gelederen versterken. Deze nieuwe driecilinder met distributieketting, standaard automaat en mild hybrid-­ondersteuning had 136 pk en verbruikte slechts 1 liter op 17,5 kilometer.

Diesels waren er met een cilinderinhoud van 1,5, 1,6 en 2,0 liter, in vermogen variërend van 120 tot 180 pk (zie tabel). In Nederland zijn die HDi’s nauwelijks verkocht.

Welk uitrustingsniveau moet je hebben?

Bij zijn introductie was de 5008 nog leverbaar in de basisversie Acces. Die had een manuele airco in plaats van klimaatregeling, en miste eveneens parkeersensoren achter, spoorassistentie en een in hoogte verstelbare bijrijdersstoel. Aan de buitenkant herkende je de Acces aan de stalen wielen met doppen en een ‘kaal’ dak, zonder rails. Ook mistlampen schitterden door afwezigheid.

De Active zat al beter in z’n spullen, de Allure en de GT-line deden er nog een schepje bovenop. Die laatste beschikte bijvoorbeeld over elektrisch verstel- en verwarmbare sportstoelen en 19-inch lichtmetalen wielen.

Facelift Peugeot 5008 2020

Bij de facelift van eind 2020 werd vooral het front aangepakt. De mistlampen waren geïntegreerd in de koplampen en die leken weer naadloos over te gaan in de randloze grille met ontelbare chroomaccenten. ­Achteraan bleven de wijzigingen beperkt tot lichtunits met led-techniek. Binnen in de 5008 werd het centrale display groter: de diameter bedroeg nu 10 inch.

Problemen Peugeot 5008 (2017-2024)

Bijna alle 5008-eigenaren zijn het erover eens: het infotainment is traag en ook de achteruitrijcamera is geen toonbeeld van reactiesnelheid. De elektrisch te openen achterklep weigert af en toe dienst, evenals de ruiten en het elektrische panoramadak. De compressor en condenser van de airco staan evenmin bekend om hun duurzaamheid. Check bij de proefrit daarom of al deze accessoires goed werken.

Olieverbruik 1.6 e-THP-motor



Doen alle elektrische hulpjes het goed, dan staat het licht voor aanschaf nog niet direct op groen. Ook technisch kent de 5008 pijnpunten. De 1.6 e-THP-motor is een stuk verbeterd ten opzichte van de THP zonder het e’tje ervoor. Snel oprekkende distributie­kettingen zouden nauwelijks meer voor­komen.

Alsnog blijven er klachten over een hoog olieverbruik en storingsgevoelige ­bobines. Let daarom op of de motor soepel loopt, zonder haperingen.



Verder worden bij deze motor in combinatie met de automaatbak koelproblemen gemeld, doordat de elektronisch geregelde waterpomp versneld de geest kan geven. De transmissie zelf kampt soms met versleten koppelingen, defecte sensoren en lekkage; controleer daarom goed of de bak soepel op- en terugschakelt.

Distributieriem 1.2 PureTech-motor Peugeot 5008

Voordat deze 5008 in productie ging, is de door een oliebad draaiende distri­butieriem verbeterd en de vervangingstermijn ingekort. Die bedroeg eerst 175.000 km/10 jaar en is nu 100.000 kilometer/6 jaar. Daarmee zouden verbrokkelende riemen en verstopte motoroliekanalen tot het verleden moeten behoren.

Desondanks zouden we de voorkeur geven aan een dealeronderhouden auto. Het vervangen van de distributieriem is bij een 1.2 PureTech trouwens vrij prijzig: ga uit van minimaal 650 euro voor alleen de riem. Als de dealer adviseert ook de waterpomp te vernieuwen, komen hier nog kosten bij. Die wetenschap kun je meenemen in de aankooponderhandelingen.

Let op AdBlue-systeem Peugeot 5008 HDI

Mocht je voor een 5008 met BlueHDI-motor gaan, check dan of het AdBlue-systeem (tank, pomp en regeleenheid) al is vervangen. Bij veel auto’s ging het vroegtijdig stuk en vervanging kost minimaal 1200 euro.

Na de nodige druk heeft Stellantis toegezegd gedupeerde consumenten te compenseren. Eigenaren van een auto met een AdBlue-tank, gekocht tussen augustus 2014 en augustus 2020, komen hiervoor in aanmerking.



Stellantis heeft inmiddels een website waar gedupeerden zich kunnen melden. Krijg je tijdens het rijden waarschuwingen over het AdBlue-systeem? Dan kan het niveau van de AdBlue-vloeistof te laag zijn. Maar het kan ook de voorbode zijn van groter onheil. Bij andere foutmeldingen heb je twee opties: reparatie eisen of wegrennen.



Distributieketting 1.5 BlueHDI

Bij de 1.5 BlueHDi kon de distributie­ketting spontaan breken. Peugeot kwam daarom met een gemodificeerde ketting. Check voor aanschaf of de auto van jouw keus inderdaad de nieuwe ketting heeft.

Prijs tweedehands Peugeot 5008

We kunnen ons voorstellen dat je je door het voorgaande een beetje hebt laten ontmoedigen. Maar als je je beperkt tot een tweedehands Peugeot 5008 met een aantoonbare onderhoudshistorie en een degelijke garantie, kun je er alsnog een fijne occasion aan hebben.

Onze voorkeur gaat uit naar de zuinige 5008 1.2 Hybrid, maar daarvan beginnen de prijzen pas nipt onder de 35 mille. Zie de review onder aan dit artikel.

Een mooie gebruikte Peugeot 5008 1.2 PureTech met minder dan 150.000 kilometer op de teller en een goede garantie heb je vanaf zo’n 16.000 euro. Tweedehands Peugeots 5008 met dieselmotor zijn in Nederland nauwelijks te vinden. Een frisse 5008 1.2 PureTech van na de facelift kost je minimaal 20.000 euro. Met een budget van 25 tot 28 mille heb je veel meer keus.