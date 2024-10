Dit zijn de 6 goedkoopste elektrische auto’s met een accupakket van 100 kWh

Nieuws

‘Te duur en te weinig bereik’. Dat zijn de standaardbezwaren tegen elektrische auto’s. Maar er zijn steeds meer EV’s met een accu van rond de 100 kWh. Bereik: tot wel 700 km, en nu al vanaf 50.000 euro!

Het veelgehoorde argument tegen elektrische auto’s dat ze te duur zijn, gaat steeds minder op. Zo kosten de Leapmotor T03 en Dacia Spring minder dan 20.000 euro. Daarmee zijn ze nauwelijks duurder dan een Kia Picanto. Oké, dit tweetal heeft inderdaad een beperkte actieradius, maar de Citroën ë-C3 (24.290 euro) doet het met een bereik van ruim 300 kilometer al een stuk beter. Toch is-ie nog geen 4000 euro duurder dan zijn benzinebroertje.



De EV-ontwikkelingen gaan razendsnel. Blijf bij met de gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Wil je een elektrische auto met een bovengemiddeld grote reserve, dan hebben we goed nieuws voor je. Er komen steeds meer auto’s met een accu van om en nabij de 100 kWh en de twee goedkoopste exemplaren komen niet eens uit China. Zie hieronder ons lijstje met de goedkoopste EV’s met een batterij van om en nabij de 100 kWh.

Peugeot e-3008 - 49.915 euro

Met 97 kWh zit de duurste versie van de Peugeot e-3008 wel heel dicht bij de 100 kWh. Volgens de WLTP-norm bedraagt de actieradius van de 230 pk sterke SUV een riante 701 kilometer. Met de Allure-uitrusting weet Peugeot ‘m nog net onder de 50 mille te houden: 49.915 euro. We have a winner! Extra mooi is dat Stellantis de accu’s voor een aantal van z’n EV’s ook in Frankrijk gaat bouwen, in de batterijfabriek in Douvrin.

Peugeot e-5008 - 52.915 euro

Vooralsnog is er maar één auto die bij de e-3008 in de buurt komt als het om prijs-kWh-verhouding gaat. Dat is z’n broer, de Peugeot e-5008. Vanaf 52.915 euro heb je de Allure met de grootste accu voor de deur. De 5008 is groter dan de 3008 en biedt een derde zitrij, waarmee je de auto omtovert in een zevenzitter. Of liever gezegd: een 5+2. Vreemd genoeg geeft Peugeot een accucapaciteit op van 98 kWh. Maar door het hogere gewicht komt de e-5008 toch iets minder ver op een vol batterijpakket: 668 kilometer.

Polestar 4 - 64.800 euro

Polestar kennen we natuurlijk vooral van de uitstekend verkochte 2, maar sinds begin 2024 kun je in Nederland ook de Polestar 4 bestellen. De coupé-achtige SUV zonder achterruit komt uit China, maar heeft ook duidelijk herkenbare Volvo-genen. Zijn accupakket van 102 kWh (94 kWh netto) brengt de Polestar 4 tot 600 kilometer ver. Voor de 272 pk sterke EV moet je minstens 64.800 euro neertellen. Dat scheelt nogal wat met de - in Europa gebouwde - Peugeots hierboven.



Xpeng G9 - 65.188 euro

De nummer 4 op dit lijstje komt eveneens uit China: de Xpeng G9 – wie kent 'm niet … De Xpeng G9 is een 4,89 meter lange SUV en als RWD Long Range heeft-ie een batterijpakket van 98 kWh (94 kWh netto). De fabrikant geeft een WLTP-bereik op van 570 kilometer. Nog veel indrukwekkender is het snellaadvermogen van 300 kW. Daarmee jaag je zelfs zo'n forse accu binnen 19 minuten van 20 naar 80 procent. De prijs voor deze compleet uitgeruste, 313 pk sterke Xpeng is 65.188 euro.

Kia EV9 - 67.995 euro

Met zijn netto accucapaciteit van 99,8 kWh komt de Kia EV9 in dit lijstje het dichtst bij de 100 kWh. Bovendien laadt-ie behoorlijk snel, met maximaal 210 kW. Ondanks de forse afmetingen komt de 204 pk sterke zevenzitter tot 563 kilometer ver op een volle batterij (WLTP). Toch vraagt Kia niet de hoofdprijs voor z’n grote elektrische SUV: hij is er vanaf 67.995 euro. Niet zo gek dus, dat we dagelijks wel enkele EV9’s tegenkomen.

Hongqi E-HS9 - 69.995 euro

Smaken verschillen natuurlijk, maar wie dol is op nepbontjassen, roze gordijnen en vergulde vazen, vindt deze Chinese Rolls-Royce-imitatie van Hongqi vast prachtig. Maar ook als je minder gecharmeerd bent van het uiterlijk, moet je toegeven dat de specs van de Hongqi E-HS9 op orde zijn. Zelfs de basisversie heeft al een accupakket van 99 kWh en het vermogen bedraagt 551 pk. Maar wat eruitziet als een rijdend paleis, weegt natuurlijk meer dan de complete koninklijke familie: 2630 kilo. Het bereik van de luxe Hongqi E-HS9 bedraagt dan ook ‘slechts’ 465 kilometer. Maar goed, de prijs van 69.995 blijft scherp.

Een auto die nog niet in dit lijstje staat, is de Opel Grandland Electric met 97 kWh. Dat heeft een simpele reden: Opel heeft de prijs nog niet bekendgemaakt. We verwachten dat-ie ongeveer evenveel gaat kosten als de Peugeot e-5008, waarmee hij zijn techniek deelt.