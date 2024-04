Kia EV9: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Tests

563 kilometer is de officiële actieradius van de Kia EV9 RWD met 99,8 kWh. Maar wat is het échte bereik? Dus hoe ver kom je als je met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

De Kia EV9 heeft zo’n grote batterij (99,8 kWh), dat we hoge verwachtingen hebben van zijn echte actieradius. Onze redenatie is simpel: als de 204 pk sterke EV9 RWD op de snelweg in de buurt weet te blijven van 20 kWh/100 km, dan ligt een realistische range van 500 kilometer in het verschiet. Dit blijkt heel aardig te kloppen.

Batterijcapaciteit en weersomstandigheden



Eerst de batterij: Kia communiceert een capaciteit van 99,8 kWh en volgens onze ervaringen staat er 96,2 kWh tot je beschikking. Zoveel energie gaat er doorheen als je een volle batterij (100%) helemaal leeg rijdt (0%). Vermoedelijk is die overige 3,6 kWh een buffer onder de nul procent.

De weersomstandigheden zijn wisselend: overdag een vriendelijke 14 graden, maar ’s avonds na 19 uur holt het kwik omlaag naar 4 graden. We rijden een 100 kilometer lange testroute en gebruiken het stroomverbruik dat daaruit rolt om de actieradius van een volle batterij te berekenen.





Kia EV9: actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h heeft de Kia EV9 RWD een gemiddeld stroomverbruik van 20,1 kWh/100 km. Rijd je een volle batterij met een bruikbare capaciteit van 96,2 kWh helemaal leeg, dan kom je 478 kilometer ver.

Dankzij de grote batterij en het acceptabele stroomverbruik, komt de imposante EV9 dus best ver op een acculading stroom.



Kia EV9: actieradius bij 130 km/h

Op 130 km/h kan de baksteenvormige carrosserie de wetten van de luchtweerstand niet langer tarten. Het stroomverbruik schiet omhoog tot 31,8 kWh/100 km en het resultaat is een 130-km/h actieradius van 302 kilometer.

Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP - 563 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 478 km - 85%

Actieradius 130 km/h - 302 km - 54%

Conclusie

Het is niet erg als een elektrische auto wat meer stroom verbruikt, zolang het accupakket er maar op berekend is. En dat is bij de Kia EV9 zeker het geval. Overdag op de snelweg kom je 478 kilometer op een acculading stroom. Gooi een paar stadsritjes in de mix en je tilt hem zelfs over de magische grens van 500 kilometer.

Wij testten de RWD-versie van de EV9. De krachtiger AWD verbruikt volgens Kia ongeveer 10 procent meer stroom. Iets om rekening mee te houden als je zo’n EV9 met twee elektromotoren gaat bestellen.