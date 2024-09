Wegenbelasting elektrische auto 2025 en daarna: dit ga jij aan mrb betalen voor je EV

Nieuws

Elektrisch rijden is nu nog fiscaal gunstig, maar als de kabinetsplannen definitief doorgaan, gaan de maandlasten voor elektrische auto’s fors omhoog. Wij hebben uitgerekend wat je per maand en per jaar voor jouw populaire EV aan wegenbelasting gaat betalen.

In 2023 harkte de Nederlandse overheid ruim 6,3 miljard euro aan motorrijtuigenbelasting – in de volksmond hardnekkig wegenbelasting genoemd – binnen. De prognose is dat dat dit jaar 422 miljoen meer wordt, oftewel afgerond 6,8 miljard euro. Blijkbaar is dat niet voldoende en is de regering bang dat dit in de toekomst juist veel minder wordt als ‘iedereen elektrisch gaat rijden’.



Mrb-korting elektrische auto's snel afgebouwd



Om de gevreesde inkomensdaling het hoofd te bieden, gaan eigenaren van elektrische auto’s vanaf 2025 ook wegenbelasting betalen. Daarbij wordt het benzinetarief als uitgangspunt genomen. Om mensen niet meteen uit elektrische auto’s te jagen, krijgen EV-rijders vanwege het hoge gewicht van de batterij tot 2030 nog wel korting. In 2025 betalen ze 25 procent van het benzinetarief, van 2026 tot en met 2029 75 procent en vanaf 2030 het volle pond.



Op zich vinden we het niet vreemd dat ook EV-rijders een steentje gaan bijdragen, aan de andere kant kun je je afvragen in hoeverre mensen straks nog bereid zijn om in een elektrische auto te investeren. Ook al omdat de aanschafsubsidies vanaf 2025 eveneens worden afgeschaft. En als veel minder Nederlanders overstappen op elektrisch, wordt het halen van de klimaatdoelen (verlaging CO2-uitstoot) onbegonnen werk. In elk geval als het om het wegverkeer gaat.

Wegenbelasting per maand populaire elektrische auto’s

* Basisuitvoeringen van het meest recente modeljaar. ** Huidig prijsniveau, provincie Utrecht, in de meeste provincies liggen de tarieven iets hoger.



Werkelijke wegenbelasting EV's wordt nóg hoger



In de tabel gaan we uit van de nu geldende tarieven. Per 1 januari 2025 past de Belastingdienst een inflatiecorrectie toe. Dat betekent waarschijnlijk dat de bedragen nog zo’n 3 procent hoger zullen uitvallen dan de tabel aangeeft. Ook in de jaren erna zullen de tarieven naar aanleiding van de inflatie worden aangepast.



Zware EV even duur in wegenbelasting als modale diesel



Maar ook zonder inflatiecorrectie, begint de teller vanaf 2026 serieus te lopen en is het voor eigenaren van grote EV’s wellicht even schrikken. Aan de andere kant, als je ziet wat de bijna 2500 kilo wegende Kia EV9 in 2030 aan mrb kost, dan komt dat overeen met de wegenbelasting die nu al geldt voor een dieselauto van slechts 1500 kilo … Dus voor EV-rijders mag het blijkbaar best een tonnetje meer zijn.