Ioniq 9 duurder dan Kia EV9 - maar Hyundai slaat terug met ijzersterke troef

Welke elektrische 7-zits SUV wordt het? De Kia EV9 of de Hyundai Ioniq 9 waarvan de prijzen pas bekend zijn gemaakt? Je moet in ieder geval verder kijken dan je neus lang is ...

Nu Hyundai de prijzen van zijn elektrische 7-zitter heeft bekendgemaakt, kan het gevecht met de Kia EV9 beginnen. Die laatste kom je inmiddels regelmatig op de weg tegen. In mei 2025 werden 109 stuks op kenteken gezet. Dat is flink meer dan die elektrische 7-zitter uit Frankrijk, de Peugeot 5008. Daarvan werden slechts 10 exemplaren geregistreerd. En dat is nog inclusief de hybride versies.

De Kia EV9 en de Hyundai Ioniq 9 komen beide uit Zuid-Korea en kennen dezelfde basis. En dus zijn ze écht aan elkaar gewaagd. Als je naar de vanafprijs kijkt, denk je met de EV9 de betere deal te hebben. Die begint bij 59.995 euro, terwijl Hyundai 8000 euro méér vraagt voor de Ioniq 9. Kat in 't bakkie, denk je misschien, maar zo zit het toch niet helemaal.

De net geen 60.000 euro die Kia voor de EV9 wil hebben, geldt voor de First Edition. Die heeft een batterij van 76,1 kWh. Hyundai zet hier een accupakket van 110,3 kWh tegenover. Dat vertaalt zich in een grotere actieradius: 630 vs. 443 kilometer (WLTP).

Kia EV9: minder actieradius

Nu is de EV9 ook leverbaar met batterij van 99,8 kWh, maar in dit geval moet je 68.795 euro spenderen. En dan heb je nog altijd minder actieradius, namelijk 563 kilometer.

De Hyundai Ioniq 9 is dus goedkoper in aanschaf als je de batterijen en actieradiussen op hetzelfde niveau brengt. Bovendien kun je met de Hyundai sneller laden, met maximaal 350 kW in plaats van 210 kW voor de Kia.

Niet beknibbeld

Hyundai heeft verder niet op de uitrusting van de instappen 'Style' beknibbelt. Standaard zijn onder meer 19-inch lichtmetaal, een 360-graden camera, warmtepomp, 12,3-inch multimediascherm met Apple CarPlay en Android Auto, navigatie en dus een derde zitrij. De First Edition van de Kia EV9 heeft bijvoorbeeld geen 360-graden camera. Daarvoor moet je de duurdere 'Air' hebben.

De instapper van de EV9 is vooral een lokkertje om een bezoek te brengen aan de dealer. Of je moet meer dan genoeg hebben aan de kleinere actieradius. In dat geval ben je met de Kia een stuk goedkoper uit. In alle andere gevallen wint de Hyundai Ioniq 9.