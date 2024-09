TEST: Waarom het wonderlijk is dat niemand een Audi Q8 e-tron koopt

Tests

Er is zo weinig animo voor de Audi Q8 e-tron, dat de fabriek in Brussel misschien moet sluiten. En dat terwijl de elektrische SUV toch zeker 4 pluspunten heeft.

Deze test van de Audi Q8 e-tron, Kia EV9 en Mercedes EQS

1. Audi Q8 e-tron maar iets duurder dan een Kia

Dat de Kia EV9 de goedkoopste elektrische SUV van dit drietal is, komt niet als een verrassing. Hij heeft een basisprijs van 71.495 euro. Tot onze verbazing is de Audi Q8 e-tron niet eens zo gek veel duurder (vanaf 78.990 euro). Dat is te danken aan een opschudding van het leveringsprogramma, waarbij de basisversie eruit ging en de door ons geteste 55 e-tron een prijsverlaging kreeg.

Kijken we naar de prijzen van onze testauto’s, dan krimpt het prijsverschil tussen de Audi en de Kia tot minder dan 4 mille: 82.140 respectievelijk 78.895 euro. En wat kost de Mercedes EQS SUV dan wel niet? Hou je vast: onze testauto is een 450 4Matic van 140.066 euro. Kortom, de Audi Q8 e-tron is het koopje van de week.

2. Kleiner kan ook fijner zijn

Ja, van deze drie grote elektrische SUV’s is de Q8 e-tron de kleinste. Hij is als enige minder dan 5 meter lang en bovendien niet leverbaar met zeven zitplaatsen. Dus alle binnenruimte staat tot de beschikking van de vijf inzittenden en hun bagage. Maar hoe zwaar weegt dat minpunt nu helemaal als je toch maar met z’n vijven bent …

De Q8 e-tron is op z’n best als je voorin zit. De afwerking van het dashboard is voortreffelijk en de bediening gaat ondanks de dubbele beeldschermen vrij gemakkelijk.

3. De Audi Q8 e-tron rijdt het lekkerst

Als je een ruim 2,5 ton wegende SUV het circuit opdraait, moet je geen wonderen op het gebied van rijdynamiek verwachten. Aangezien de Audi relatief klein en licht is, en de krachtigste aandrijflijn heeft, geven we hem de grootste kans op sportief succes.

En hij stelt zeker niet teleur. Vielen we voor de facelift nog over zijn gevoelloze besturing en sterke neiging tot onderstuur, nu rijdt hij uitermate neutraal en is de feedback van de besturing veel beter. Bovendien zijn de remmen van de Q8 e-tron goed doseerbaar.



4. Comfort: de Audi is de gulden middenweg

Het is echt knap hoe de stalen vering met niveauregeling op de achteras de ongeveer 2,6 ton wegende Kia EV9 toch comfortabel over oneffenheden tilt. Dat zijn Duitse tegenstanders hier meer punten verzamelen, hebben ze te danken aan hun complexe wielophanging met luchtvering en adaptieve schokdempers.

De onbetwiste koning van het rijcomfort is de Mercedes, die zachtjes alle schokken filtert. Al moet je er wel van houden dat de massieve carrosserie lichtjes natrilt. Ook qua geluidsisolatie doet niemand hem iets na. Bovendien zit je op de meest comfortabele stoelen, maar dan mag ook wel als je 140.066 euro betaalt.

De Audi is de gulden middenweg. Hij is soepel geveerd en anders dan bij de andere twee neemt het veercomfort toe als je de auto zwaarder belaadt. Ook wat betreft het geluidscomfort bevindt hij zich tussen de Kia en de Mercedes in.

