Tests

Wat gebeurt er als je de knapste technici van Audi bij elkaar zet om een auto te bedenken? Dan krijg je de Audi RS Q8 Performance, met de krachtigste motor die het merk ooit bouwde.

De RS Q8 Performance is de kroon op de facelift die de Audi Q8 halverwege 2023 kreeg. Met 640 pk is dit het model met de krachtigste motor die Audi ooit bouwde. Ook de Lamborghini Urus gebruikt de motor van Audi. Het is een vierliter achtcilinder van de oude stempel, die hulp van een elektromotor afwijst. Nou ja, er is een héél kleine starter-generator van 12 volt.

Concurrenten

Met dat vermogen scoort de Audi net even beter dan de BMW X6 M (625 pk) en de Range Rover Sport SV (635 pk). Dat zijn overwinninkjes die ertoe doen in een segment dat opleeft van haantjesgedrag. De Audi RS Q8 Performance onderscheidt zich van zijn minder vermogende Q8-soortgenoten door verschillende exclusieve details in matzwart en zwart hoogglans, zoals de nieuwe grille en de zijspiegels.

Audi Q8 specs: 640 pk en 305 km/h

De introductie bij de Nederlandse dealers vindt plaats op het moment dat die andere Q8, de elektrische e-tron, niet goed in het nieuws is. Vooral in Duitsland neemt de belangstelling voor EV’s af en Chinezen kopen liever eigen waar. En dus gaat de fabriek in Brussel dicht en gaat het sprookje van de Q8 e-tron als een nachtkaars uit. En zo is de verwarring in de Audi-prijslijst compleet. Het merk had net bedacht dat de even getallen (A4, A6, Q6) gereserveerd zijn voor elektrische modellen. Maar juist van de Q8 is er alleen een benzineversie beschikbaar.

De Q8 Performance is met zijn hitsige achtcilinder Audi’s sportieve visitekaartje. Dankzij een vermogen van 640 pk accelereert de RS Q8 Performance in 3,6 seconden van 0 naar 100 km/h. Wij gaan voor de opper-versie met Dynamic Plus-pakket. Daarbij wordt de topsnelheid verhoogd van 250 km/h naar 305 km/h.

Temperamentvol, indrukwekkend en ordinair: de RS Q8 Performance is het allemaal. Wie het liefst een onopvallend leven leidt, moet hem laten staan. Alleen al de optionele lichtgewicht 23-inch (!) wielen en de enorme carbon-keramische remschijven zijn ontzagwekkend. Ook de V8 met twee turbo’s laat zich van zijn meest intense en woeste kant zien. We halen de auto op bij de Audi-importeur in Leusden en horen hem terwijl we wachten al van een afstand bulderen. Het uitlaatsysteem met glanzende zwarte uitlaatpijpen werd dan ook speciaal voor de RS Q8 Performance ontwikkeld.

Twee sportstanden

305 km/h – zullen we het erop wagen? In het drukke Nederland kun je je geluk het beste beproeven op de kaarsrechte wegen van de Flevopolder. Vind je de foto's bij dit verhaal niet erg Lelystad of Zeewolde, dan klopt dat. De persfoto's zijn gemaakt in Spanje. De RS Q8 Performance heeft twee RS-sportstanden, een voor het circuit en een voor de openbare weg. En wat is het fraai wat er gebeurt als je het gaspedaal intrapt. Ten eerste is er het donkere baritongeluid, dat boven de 2000 tpm steeds voller wordt. Bij 2500 tpm staat het koppel van 850 Nm beschikbaar. Laat je het gaspedaal los, dan gaat dat gepaard met geknetter uit de uitlaatpijpen. Natuurlijk slaat het nergens op, deze spielerei, maar leuk is het wel als je je eraan overgeeft.

Audi deed meer om zijn topmodel sportieve flair te geven. In de RS-stand ligt carrosserie 9 centimeter dichter op het asfalt en verandert de Q8 in een bochtenridder die nauwelijks overhelt. Het optionele sportdifferentieel zorgt voor een snelle acceleratie uit bochten en stabiliseert de auto als de achterkant dreigt uit te breken. Dankzij torque vectoring gaat 85 procent van het vermogen bij een sportieve rijstijl naar de achterwielen, normaal is de verhouding 40:60.

Elke vrijdag een rijtest in je mailbox? Schrijf je in voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Van sportauto naar reiswagen

Ook als je launch control activeert, merk je dat de systemen zich schrap zetten om de auto waanzinnig snel en veilig naar onwerkelijke te lanceren. De kleur van het toerentellerdisplay verandert van groen naar geel naar rood om het ideale schakelmoment aan te geven, als je kiest voor de razendsnel door de acht versnellingen schakelende flippers aan de stuurkolom. Ben je klaar met het geknetter of zien je passagiers wat bleekjes rond de neus, dan heeft de RS 8 Performance ook een comfort-programma en verandert hij in een gedistingeerde reiswagen.

Heel veel kilo's

Een dikke SUV met sportwagenprestaties is eigenlijk absurd. De RS Q8 is bloedsnel, maar bepaald geen lichtgewicht met zijn 2275 kilo. En dan heeft hij ook nog een nauwelijks te stillen dorst. 13,6 l/100 km is het WLTP-gemiddelde, dus in het gunstigste geval rijd je 7,4 kilometer met een liter benzine. Absurd, als je erover nadenkt. Zoals ook zijn afmetingen verbijsterend zijn, met die overrompelend grote wielen en de enorme breedte van meer dan 2 meter. Op onze eindbestemming Urk krijgen we de neiging hem tussen de vissersboten te parkeren, in plaats van tussen zijn soortgenoten op de parkeerplaats.

Wat de Audi-technici knap hebben gedaan, is dat de auto niet zwaar of lomp aanvoelt. Verrassend snel voel je je thuis en rijd je met dit topmodel alsof je niet anders gewend bent. De standaard vierwielbesturing helpt mee; door de tegensturende achterwielen is de draaicirkel kort en gaat manoeuvreren minder moeizaam dan verwacht.

Audi RS Q8 prijs

En de prijs? Hou je vast. Mede dankzij een bpm-bedrag van 88.319 euro vanwege de hoge CO2-uitstoot van 297 gram betaal je 250.284 euro. Daarmee is de RS Q8 Performance de duurste Audi in de omvangrijke prijslijst en valt-ie automatisch in de doelgroep van de succesvolle voetballers, volkszangers en influencers. Overigens is er ‘al’ een Audi Q8 voor 102.590 euro. Dat is de Q8 55 TFSI e quattro. O ja, en de 305 km/h tikten we uiteindelijk niet aan …

Conclusie



Zelfs als je niet per se een SUV-liefhebber bent, weet de RS Q8 Performance op je emoties in te spelen. Het is een serieuze sportwagen die uitstekend weet te maskeren dat hij loodzwaar is. Leuk om over op te scheppen: de RS Q8 Performance klokte de snelste tijd van een SUV op de Nürburgring.