Deze SUV knalt in 3,6 tellen naar 100 km/h maar is niet elektrisch

De laatste tijd vliegen de snelle EV's je bijna letterlijk om de oren. Met sprinttijden als sportwagens brengen ze ICE-liefhebbers danig in de war. Maar deze dikke Audi Q8 bewijst dat je ook met een V8-benzinemotor nog héél snel kunt zijn.

Audi introduceert zijn krachtigste model met verbrandingsmotor ooit. Huh, de Audi R8 was toch uit productie? Klopt, de nieuwe powertopper is de Audi RS Q8 Performance. De brute krachtpatser levert 640 pk en is opgeleukt met extra sportieve looks.

Aangescherpt uiterlijk

Net als de rest van de Q8-familie krijgt de Audi RS Q8 Performance een aangescherpt uiterlijk. De grote luchtinlaten, de honingraatgrille en de matgrijze details aan de voorkant moeten zijn sportieve karakter benadrukken. Aan de achterkant vallen de grote ovale uitlaatpijpen en de kleine verticale reflector midden in de diffuser op.



Audi Q8 Performance: V8 met 640 pk

Onder de motorkap ligt een V8 biturbomotor die 640 pk en 850 Nm levert. Daarmee sprint dit 1,71 hoge, rijdende pakhuis in slechts 3,6 seconden van 0 naar 100 km/h. De topsnelheid is standaard 250 km/h, maar kan optioneel worden verhoogd tot 305 km/h. Het speciaal ontwikkelde lichtgewicht uitlaatsysteem met glanzende zwarte uitlaatpijpen zorgt volgens Audi niet alleen voor hoge prestaties maar ook voor een intense sound.

Géén S tronic

De Audi RS Q8 Performance is standaard uitgerust met quattro-vierwielaandrijving en een achttraps tiptronic-transmissie, opvallend genoeg dus geen S tronic. Het mechanische sperdifferentieel verdeelt de aandrijfkracht in principe in de verhouding 40:60 tussen de voor- en achterwielen. Deze verdeling kan worden aangepast als de wielen doorslippen. Dit zorgt voor een preciezer bochtgedrag en minder onderstuur. De adaptieve luchtvering met elektrische demping biedt zowel sportieve als comfortabele rijmogelijkheden, en de rijhoogte kan met 90 mm variëren. Want stel dat je onderweg een modderplas tegenkomt.



Mag het een maatje groter zijn?



Standaard voorzien van Audi laserlicht, biedt de RS Q8 Performance vijf verschillende lichtsignaturen voor de dagrijverlichting, inclusief een design met geblokte finishvlag. De 22-inch lichtmetalen wielen en het carbon-keramische remsysteem combineren een tikje foute uitstraling met indrukwekkende remprestaties. Optioneel zijn zelfs 23-inch wielen leverbaar. Die koop je natuurlijk niet om op te vallen, maar om hun lagere gewicht en omdat die beter zijn voor de remkoeling en voor een preciezer rijgedrag zorgen ...

De nieuwe Audi RS Q8 Performance wordt eind 2024 in Nederland verwacht. Meer specificaties en prijzen volgen dichter bij de marktintroductie.



