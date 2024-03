Waarom het jammer is dat de Audi R8 nu echt aan zijn einde komt

Nieuws

De laatste Audi R8 is officieel van de band gerold in de Audi-fabriek in Heilbronn. Daarmee komt na 17 jaar en twee generaties een einde aan Audi's enige supercar. We brengen een kleine ode aan de auto die als een goede wijn was: pas na verloop van tijd ga je hem waarderen.



De R8 was in het leveringsprogramma van Audi de laatste jaren een buitenbeetje: een onderkoelde Duitser die Italiaans hard praat en veel met zijn armen zwaait. Want onder zijn ijzige, Teutoonse lijnen klopte een hart dat opveerde bij 'Il Canto degli Italiani', dat huppelende

volkslied dat je vroeger zo vaak hoorde als Ferrari in de Formule 1 als eerste over de meet ging.

De atmosferische, hoogtoerige V10 van de R8 was afkomstig van Lamborghini en maakte van de Audi een van de best klinkende sportwagens op de markt. Een echt circuitwapen is hij daarentegen nooit geweest. En hij wordt ook niet meteen genoemd als je liefhebbers vraagt naar hun favoriete supersportwagens.



Maar toch wist hij zijn afscheid te rekken. Toen Audi vorig jaar het einde van de Audi R8 aankondigde, meldden zich plots nog allemaal geïnteresseerden. De Duitsers streken over hun hart en beloofden de bestellingen door te laten lopen om alle kopers tevreden te stellen. Dat is nu gebeurd. Het laatste exemplaar van de sportwagen is een coupé in Vegas Yellow (zie foto boven het artikel) en gaat niet naar een klant, maar naar de eigen opslag.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief en ontvang wekelijks al het interessante autonieuws in je mailbox!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Wat is de Audi R8 precies?

Het idee van de Audi R8 ontstond ruim 20 jaar geleden, toen het merk het studiemodel Audi Le Mans Quattro presenteerde op de Frankfurt Motor Show van 2003. De reacties waren zo enthousiast, dat Audi een productiemodel wel aandurfde. Deze werd omgedoopt tot Audi R8, genoemd naar de raceauto van het merk die meerdere Le Mans-titels in de wacht sleepte.

In het begin werd de R8 enkel met een V8 geleverd, maar die werd altijd wat lauw ontvangen. De Audi R8 was niet echt sportief, maar blonk vooral uit op de openbare weg. Hij was meer cruiser dan racer, met een comfortabele, voorbeeldig afgewerkte cabine. Later kwam daar nog een versie bij met die epische V10 voor de achteras.

Bij zijn introductie moest je minimaal 165 mille neerleggen voor de R8, 17 jaar later is die instapprijs gegroeid naar 234.614 euro.

Tussen 2007 en 2023 werden in totaal toch nog 43.948 exemplaren van de Audi R8 verkocht. 2008 was meteen zijn topjaar, de afgelopen jaren namen de verkoopcijfers gestaag af.

Verlies van autorijden met emotie

Voor sommige mensen zijn auto’s slechts een vervoermiddel om je van A naar B te brengen, maar voor anderen is autorijden emotie. En die zullen toch even slikken, nu er nooit meer een nieuwe Audi R8 zal worden gebouwd en het aantal auto's met meer dan zes cilinders steeds maar kleiner wordt.



Het geluid van een brullende V10 valt nu eenmaal niet te vervangen door het zoemen van een muisstille en klinische elektromotor. Petrolheads zullen de R8, ondanks zijn valse start in 2008, toch wel een beetje gaan missen.