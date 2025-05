De successtory van de Volkswagen Polo begon met deze enorme flop

Nieuws

De Volkswagen Polo viert dit jaar zijn 50-jarige jubileum. De carrière van de Polo lijkt een aaneenschakeling van verkoopsuccessen, maar eigenlijk begon het met een flop.

Wanneer is een auto een flop? Bij sommige auto’s, zoals de Citroën C6, is het antwoord duidelijk. Deze auto werd dan wel omarmd door de fans, maar hij haalde bij lange na niet de verkoopcijfers van zijn voorgangers. Maar wat als een auto zelf nauwelijks een poot aan de grond kreeg, maar wel als basis diende voor een uitermate succesvol model?



Dat laatste is het geval met de Audi 50. Sommige mensen denken dat de Volkswagen Polo er eerst was en dat Audi daarvan profiteerde door snel vier ringen op de grille te schroeven. Maar het omgekeerde is het geval: eerst was er de Audi 50, enkele maanden later pas de Polo. Sterker nog, de slechts 3,50 meter lange Audi is geheel ontwikkeld zonder dat er ook maar één Volkswagen-ingenieur aan te pas kwam.



'Eerste Polo' in recordtijd ontwikkeld

Dat gebeurde allemaal in 1974. Dat de nazaat van de Audi 50 zo'n kaskraker werd, is des te knapper omdat de 50 in een recordtijd van 21 maanden is ontwikkeld. Als opvolger van de NSU Prinz. Twee ontwerpteams gingen aan de slag, eentje onder leiding van Hartmut Warkuss, en een waarbij Claus Luthe de scepter zwaaide. Het ontwerp van Luthe won. Later maakte hij furore als ontwerper bij BMW.



Audi 50 vrijwel geheel verdwenen

Het concept van de Audi 50 was revolutionair: het was de eerste auto binnen het Volkswagen-concern met een dwars geplaatste motor die voorin was ingebouwd.

De Audi-technici putten al jaren uit de ervaringen van het oude Auto Union-concern, want de DKW-modellen hadden al sinds mensenheugenis voorwielaandrijving en een voorin geplaatste motor. Al paste DKW uitsluitend het tweetaktprincipe toe.



Beeldbepalend voor Volkswagen

De geschiedenis is onrechtvaardig: zelden was een auto die zo kort in productie was, zo beeldbepalend voor de toekomst van de compacte auto. Als Audi de 50 had kunnen doorontwikkelen, had hij de leidende rol in het compacte segment kunnen opeisen. Maar de topmannen in het Volkswagen-concern besloten anders.



De Volkswagen Polo was aanvankelijk een uitgeklede, minder krachtige versie van de Audi 50. Maar de leiding (onder leiding van Rudolf Leiding) besliste dat Audi grotere en chiquere modellen moest gaan bouwen en dat de Polo de kar alleen moest trekken in het compacte segment

Audi A1 als opvolger

De Audi 50 ruimde in 1978 het veld na 180.828 gebouwde exemplaren. Een geplande facelift, waarbij de 50 meer op de Audi 100 moest gaan lijken, ging nooit in productie. Extra zuur is dat vrijwel geen enkele Audi 50 heeft overleefd, vanwege grote roestproblemen. Pas na 32 jaar, ’t is wel een beetje raar, kwam met de Audi A1 weer een model uit Ingolstadt op de markt die zijn techniek deelde met de Volkswagen Polo.