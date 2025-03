Nieuws

Is het alweer een tijdje geleden dat je voor het laatst een nieuwe auto kocht? Dan schrik je je rot als je nu een showroom binnenloopt; zoveel duurder werden nieuwe auto’s in 10 jaar tijd.

Volgens Bovag-dochter RDC betaalde de Nederlander in 2015 gemiddeld 31.032 euro voor een nieuwe auto. De goedkoopste auto die je dat jaar kon kopen, was de Skoda Citigo. Dit Tsjechische broertje van de Volkswagen Up kostte 10 jaar gelden 8860 euro.

De Skoda Citigo wordt niet meer nieuw verkocht en het predicaat goedkoopste auto op de Nederlandse markt is op dit moment voor de Dacia Sandero Essential Eco-G 100. Die kost 18.200 euro. Oftewel ruim een verdubbeling ten opzichte van de Skoda. Maar eerlijk is eerlijk, daarvoor heb je wel een grotere en comfortabeler auto.

Gemiddelde nieuwe auto 55 procent duurder

Maar een paar voorbeelden zeggen natuurlijk niet zo veel. Hoe de automarkt zich als geheel heeft ontwikkeld, zie je beter als je de actuele gemiddelde prijs van nieuwe auto’s erbij pakt. En die valt niet mee, zeker omdat we bijna dagelijks berichten publiceren over modellen die juist goedkoper zijn geworden.



Helaas zet dat voor het gemiddelde geen zoden aan de dijk, zo blijkt wanneer we de gemiddelde prijs van nieuwe auto’s over 2024 bekijken. Die bedroeg 48.118 euro. Vergeleken met de 31.032 euro van 10 jaar geleden zijn nieuwe auto’s in Nederland gemiddeld dus 17.086 euro duurder geworden. Dat is een prijsstijging van meer dan 55 procent! Geen wonder dat steeds meer mensen kiezen voor private lease.

Voorbeelden van gestegen prijzen

Vind je het allemaal nog een beetje abstract? Laten we er dan nog een paar concrete voorbeelden bijnemen uit de Nederlandse bestsellerlijst. Hieruit blijkt dat een vijfdeurs Kia Picanto bijna in prijs is verdubbeld. Ook een Volkswagen Polo TSI 95 pk is bijna 10 mille duurder geworden. Hetzelfde beeld zien we in het C-segment, wanneer we de Toyota Auris Hybrid Touring Sports vergelijken met zijn opvolger, de hybride Toyota Corolla TS.

Uiteraard kan het allemaal nog veel erger. Neem een Mercedes S-klasse. Daarvan steeg de prijs van het instapmodel in 10 jaar tijd met meer dan 35.000 euro.

Prijsontwikkeling nieuwe auto's 2015-2025

Merk/model Prijs 2015 (€) Prijs 2025 (€) Toename in € Toename in % Kia Picanto 5-d 1.0 10.395 19.795 9.400 90,4 Toyota Auris / Corolla Hybrid TS 25.695 34.995 9.300 36,2 Volkswagen Polo TSI 95 16.490 27.020 10.530 63,9 Mercedes S 400h / S450e) 98.900 134.429 35.529 35,9

Vooral auto's in lagere segmenten veel duurder

Wat hierbij vooral opvalt, is dat auto’s aan de onderkant van de markt het sterkst in prijs zijn gestegen. Dat bleek ook al uit onze vergelijking van de goedkoopste auto’s van 2015 en nu. Best een treurige ontwikkeling, die betekent dat de mensen met de smalste beurs het hardst worden getroffen.

Binnenkort duiken we in het waarom van de gestegen autoprijzen. Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Die is nog altijd gratis!