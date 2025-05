Bedankt Toyota: maken jullie een gave Corolla, komt-ie niet naar Nederland

Nieuws

Toyota gooit een retro-sausje over de Toyota Corolla. Het resultaat is de FX Edition. We hebben één vraag voor Toyota: wanneer komt-ie naar Nederland?

We vinden de Toyota Corolla FX Edition die in Amerika op de markt komt een gaaf ding om te zien. En dan vooral de witte 18-inch lichtmetalen velgen en de gitzwarte dakspoiler - best een flinke jongen trouwens. In combinatie met de oranje kleur 'Inferno' die je op de foto's ziet, staat er opeens een hatchback die de aandacht trekt.

Als oranje je iets teveel van het goede vind, kun je ook kiezen voor 'Ice Cap' en 'Blue Crush', oftewel wit en blauw/paars. Onthoud wel dat de kleur 'Inferno' het best matched met de oranje stiksels en accenten van het interieur, dat trouwens is uitgerust met sportstoelen - deels bekleed met alcantara.

Helaas: niet voor Nederland

Onder de motorkap ligt een 2,0-liter benzineblok met 169 pk. En daar wringt de schoen, want die motor kennen wij niet in Nederland. Bij ons is de Toyota Corolla altijd een hybride auto, met 140 dan wel 178 pk. We hebben dan ook Toyota Nederland gevraagd of de Corolla FX Edition naar ons land komt. Maar helaas: hij blijft in Amerika. Jammer. Al is het alleen maar vanwege die gave wielen.

Op de hoogte blijven van nieuwe Toyota's die wél naar Nederland komen? Meld je dan aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Volkswagen Golf GTI concurrent

Met die wielen grijpt Toyota terug op de Corolla uit de jaren 80, de vijfde generatie (E80). Die was in Amerika te koop als sportievere GT-S FX16. Hier liep hij ook van de band (Californië). De GT-S FX16 had standaard 14-inch witte stalen wielen. De 1.6 4-cilinder leverde bijna 110 pk waarmee de auto een concurrent was voor de Volkswagen Golf GTI van toen (107 pk).

Zo simpel kan het dus zijn: een goeie kleur, witte wielen, vette spoiler en een retrobadge op de kont. En zónder iets aan de motor te doen. Dan heb je opeens de leukste Corolla sinds jaren.