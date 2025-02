Onderzoek bewijst: nieuwste auto's vertonen meeste problemen (vooral VW's)

Nieuws

Recent onderzoek laat zien dat nieuwe auto’s het hoogste aantal problemen vertonen sinds 2009. Dat Lexus het best scoort, is geen verrassing. Een paar dure Europese merken vallen juist negatief op.

Het Amerikaanse onderzoeksinstituut J.D. Power trekt harde conclusies na een enquête onder 34.175 eerste eigenaren van auto’s uit modeljaar 2022. In vergelijking met het vorige onderzoek is het aantal problemen per 100 voertuigen (PPM100) met 6 procent gestegen.



Slechtste score in 15 jaar

Daarmee ligt het gemiddelde nu op 202 problemen per 100 auto’s. Dat is een hogere - en dus slechtere - waarde dan in 2009. Vooral volumemerken kampen met een flinke stijging van 16 problemen per 100 auto’s, onder andere door software-ellende.



De 36e editie van de studie onderzoekt 184 specifieke probleemgebieden in negen hoofdcategorieën: klimaatregeling, rijhulpsystemen, rijervaring, exterieur, bedieningselementen/displays, infotainment, interieur, aandrijflijn en stoelen. Het gaat hierbij zeker niet alleen om grote defecten en pechgevallen, maar ook om ergernissen. Disclaimer: het betreft hier auto's voor de Amerikaanse markt, gereden door Amerikaanse eigenaren.

Hoe nieuwer, hoe slechter

Een opvallend fenomeen is dat de allernieuwste auto's het slechtst scoren. Van de 27 volledig nieuwe modellen uit modeljaar 2022 presteren er slechts vier beter dan het segmentgemiddelde. Nieuwe modellen scoren met 241 problemen per 100 auto's ruimschoots boven het gemiddelde van alle auto's (202), terwijl doorontwikkelde modellen uit eerdere generaties beter scoren met 196 euvels per 100 voertuigen.

Veel softwareproblemen



Net als vorig jaar is connectiviteit met Android Auto en Apple CarPlay het meest voorkomende probleem, met een stijging van 6,3 problemen per 100 naar 8,4. Ook ingebouwde bluetooth en wifi scoren slecht. Softwareproblemen vormen 9 procent van alle gemelde klachten, maar worden steeds relevanter naarmate auto’s afhankelijker worden van software.

De helft van de top 10 meest voorkomende problemen heeft te maken met smartphoneverbindingen. Autofabrikanten hebben moeite om het tempo van smartphone-updates bij te benen. Over-the-air-updates kunnen helpen, maar slechts 30 procent van de eigenaren merkt verbetering na een update, terwijl 56 procent geen verschil merkt.

EV's worden beter, plug-in hybrides blijven tobben

Volledig elektrische auto’s (BEV's) scoren beter dan vorig jaar, terwijl plug-in hybrides (PHEV’s) juist slechter scoren. Sterker nog, plug-in hybrides beschikken over gemiddeld de minst betrouwbare aandrijflijn. Klassieke hybrides (199 problemen) en benzineauto’s (200 kwaaltjes) doen het nog steeds beter dan BEV’s (223 euvels), diesels (233 gebreken) en PHEV’s (242 tekortkomingen).



Tesla staat niet in het officiële staatje omdat het niet aan het onderzoek wenst mee te werken. Desondanks krijgt het merk van het onderzoeksinstituut een score van 206, net iets slechter dan het gemiddelde.



Meest en minst betrouwbare merken

Lexus is voor het derde jaar op rij het betrouwbaarste automerk met een score van 140 onvolmaaktheden per 100 auto's. Het Amerikaanse Buick (143) volgt op een tweede plaats, gevolgd door Mazda (161) en Toyota (162). Behalve een aantal andere Amerikaanse merken die in Europa niet of nauwelijks verkocht, zitten ook Porsche, BMW, Mini, Kia, en Honda nog onder het gemiddelde van 202.



Slechter dan gemiddeld scoren Ford, Alfa Romeo en Subaru. Helemaal onder aan de lijst bungelt Volkswagen met 285 euvels. Dat is overigens deels te danken aan de hier niet leverbare Volkswagen Atlas en Jetta. Aan de andere kant worden ook de ID.4, Tiguan en de Golf gewoon in de VS verkocht. Twee andere Europese merken met tegenvallende scores zijn Audi en het hier als betrouwbaar geldende Volvo.

Betrouwbaarste automodellen

Als betrouwbaarste automodel komt naar voren de Toyota Avalon, een grote sedan die in Europa niet leverbaar is. Maar ook de Toyota Corolla, Camry en RAV4 doen het goed. De betrouwbaarste Lexus volgens J.D. Power is de GX, de chique broer van de Toyota Land Cruiser.