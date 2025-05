Tweedehands hybride SUV's: Toyota RAV4 vs. Honda CR-V - welke heeft de beste motor?

Tests

SUV’s zijn populair en hetzelfde geldt voor hybrides. Met een Toyota RAV4 of Honda CR-V sla je twee vliegen in één klap. En een jonge tweedehands kost pakweg de helft van een nieuwe. Maar welke heeft de beste motor? Dat testen wij!

De huidige Toyota RAV4 draait alweer bijna zes jaar vrijwel ongewijzigd mee, maar staat op het punt om vervangen te worden. Toch rijd je er met een tweedehands exemplaar de komende jaren nog hartstikke courant bij. En dat voor pakweg de helft van de nieuwprijs.

Een ander voordeel van Toyota’s middelgrote SUV is z’n onbetwiste degelijkheid. Daar kan maar weinig tegenop. Hoewel, ook de Honda CR-V is zo betrouwbaar als een labrador met een veiligheidshesje. Anders dan bij de Toyota RAV4, heeft er bij de Honda al eerder een modelwisseling plaats­gevonden. Maar wij nemen hier de CR-V uit de periode 2019-2023 onder de loep.

Een potentieel nadeel van de Honda, is dat het occasion­aanbod nogal beperkt is. Nieuw werd-ie nu eenmaal veel minder goed verkocht dan de Toyota. Het kan dus iets meer tijd kosten om een tweedehands Honda CR-V te vinden dan een gebruikte Toyota RAV4 van de huidige generatie. Daarvan staan er aanmerkelijk meer op Marktplaats.nl.

Krachtige elektromotor Toyota RAV4

De ene hybride is de andere niet. De CR-V en RAV4 zijn daarvan het bewijs. Onder de noemer Hybrid Synergy Drive past Toyota een 120 pk sterke elektromotor toe, die de benzinemotor niet alleen met extra vermogen bijstaat, maar het werk ook geheel kan overnemen.



Vaker occasiontests lezen? Neem dan nu een kortingsabonnement op Auto Review. Bespaar tot 90 euro!



Korte afstanden uitstootvrij rijden

Zo kan er over een korte afstand geheel emissievrij worden gereden. Het accu­pakket heeft een capaciteit van 1,6 kWh. In de EV-modus heb je de stroomvoorraad er snel doorheen gejaagd en vervolgens wordt de 178 pk sterke viercilinder motor weer geactiveerd om vermogen richting de voorwielen te sturen én het accupakketje weer op te laden. De 2,5-liter motor werkt volgens het zogenaamde Atkinson-principe, waarbij de inlaatslag van de motor korter is dan de arbeidsslag.

De Honda heeft een soortgelijke benzinemotor, maar deze brengt zijn vermogen van 145 pk niet rechtstreeks over op de wielen. Hij drijft namelijk een generator aan die de elektromotor van stroom voorziet. Met een extra stroom-impuls vanuit de 1,3 kWh-accu onder de kofferbak, heb je de beschikking over een vermogen van 184 pk. Net als de RAV4 kan de CR-V over een korte afstand volledig elektrisch rijden.

Honda CR-V sneller dan Toyota RAV4

Vergeleken met de Toyota komt de Honda voelbaar sneller uit de startblokken en beschikt hij over meer trekkracht.

Voor de sprint van 0 tot 100 km/h heeft de CR-V slechts 7,8 seconden nodig, de RAV4 doet er 8,5 seconden over, maar ook dat is een keurige waarde voor zo’n uit de kluiten gewassen auto.



RAV4 minder zuinig dan CR-V



Ondanks zijn betere prestaties, is de Honda een fractie zuiniger dan de RAV4. Voor een forsgebouwde SUV als de CR-V is een gemiddeld testverbruik van 6,8 liter benzine op 100 kilometer (1 op 14,7) keurig. De Toyota neemt op dezelfde afstand 7,0 liter benzine (1 op 14,3) tot zich.



Let wel, ons testverbruik is inclusief de prestatiemetingen en een traject over de Duitse autobahn. En laat het verbruik bij deze hybrides boven de 130 km/h nu net fors toenemen. Als je beter je best doet dan wij, moet het zeker lukken om met beide auto’s rond de 1 op 20 te rijden. Zeker in Nederland. Tenminste, zolang je niet de hele dag met 130 km/h retourtjes Den Oever - Kornwerderzand rijdt …

En de fijnste hybride SUV is ...

Als we puur en alleen naar de motor kijken, of beter gezegd de aandrijflijn, dan zouden wij eerder op zoek gaan naar een tweedehands Honda CR-V dan naar een gebruikte Toyota RAV4. Maar er zijn natuurlijk meer eigenschappen op basis waarvan je een auto kiest. Die beoordelen we in de occasiontest in ons magazine.

De complete occasiontest van de Honda CR-V en Toyota RAV4 vind je in Auto Review 6/2025. Nu te koop!