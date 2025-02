Toyota toont 4 unieke modellen in Parijs (waaronder een EV)

Nieuws

Toyota laat op een autobeurs in Parijs 4 modellen zien die voor het grote publiek nieuw zijn. Waaronder een heuse EV!

Een beetje flauw van ons, want de EV waarover we het hebben, is helemaal niet nieuw. Maar veel mensen kennen hem vast niet. Het gaat om de Toyota RAV4 EV uit 1996. Die staat samen met 3 andere unieke modellen op de Toyota-stand op Rétromobile in Paris, een klassiekerbeurs die duurt tot en met zondag 9 februari.

Op de beurs viert Toyota '60 jaar research en innovatie op het gebied van elektromobiliteit'. Dat is op zijn beurt een beetje flauw van Toyota, want het rekent zijn hybridemodellen mee. Op het gebied van EV's valt het nog wel mee met de innovatie die Toyota laat zien. Dat Toyota er staat, is wel bijzonder. Het is de eerste keer in de bijna 50-jarige geschiedenis van Rétromobile, een klassiekerbeurs die elke autoliefhebber een keer moet hebben gezien.

Eerste elektrische auto Toyota

De elektrische RAV4 uit 1996 was alleen in Californië leverbaar en dan ook nog uitsluitend via een speciale leaseconstructie. Het is de eerste batterij-elektrische auto van Toyota met een actieradius van zo'n 200 kilometer. Om het verbruik te drukken had de auto banden met een lage rolweerstand en zelfs een warmtepomp was al aanwezig. De batterij kon je in 5 uur opladen. Uiteindelijk zijn 1176 exemplaren van de Toyota RAV4 EV geproduceerd.

In 2025 komt er veel nieuws van Toyota, met onze wekelijkse nieuwsbrief mis je niets.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Uiteraard: de Prius

Als je het hebt over innovatie en elektromobiliteit, mag de eerste generatie Toyota Prius uiteraard niet ontbreken op de beursvloer. Het kleine sedannetje (met rechts de conceptcar uit 1995) ziet er eigenlijk niet uit, maar schudde de boel bij zijn onthulling in 1997 flink op. Een auto met een benzinemotor én een elektromotor? Nodeloos ingewikkeld, lachten andere merken in hun vuistje, dat zou nooit wat worden ...

Inmiddels weten we wel beter en heeft Toyota wereldwijd meer dan 8 miljoen Priussen verkocht. De Prius van nu lijkt niet meer op het sedannetje uit de jaren 90 en is uitgegroeid tot een fraai gelijnde 5-deurs liftback. Hij verkoopt alleen niet meer zo goed als vroeger toen hij het rijk nog alleen had.

Eerste sportwagen van Toyota

De overige 2 modellen die Toyota in Parijs toont, zijn de Sports 800 en de GR Yaris Rally1 uit 1965 respectievelijk 2022. De eerste is een grote favoriet van ons, hoe klein die ook is. Het is de eerste sportwagen die Toyota ooit bouwde, met 2-cilinder boxermotor met 45 pk. Omdat het karretje slechts 580 kg woog, haalde je hiermee alsnog een topsnelheid van 155 km/h. Met de Sports 800 deed Toyota mee aan verschillende races. Er zijn 3131 stuks geproduceerd.

Met de GR Yaris Rally1 won Toyota in het WK Rally 3 constructeurstitels op rij en 2 kampioenschappen bij de rijders. Voor het rallyseizoen 2025 geldt een nieuw reglement, dat 100 procent hernieuwbare brandstof voorschrijft.

Dat Toyota meedoet aan verschillende autosportdisciplines heeft 2 redenen. 1: het is gaaf, voormalig CEO Akio Toyoda is professioneel coureur en aan hem hebben we de Toyota GR Supra te danken, en 2: op die manier test Toyota nieuwe technologie die mogelijk zijn weg vindt naar de productiemodellen.