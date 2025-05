5 dingen die ons opvallen aan de nieuwe Toyota RAV4 (2026)

Nieuws

De volledig nieuwe Toyota RAV4 komt de Volkswagen Tiguan pesten. Hij is sterker, sneller en stoerder. Wij bekijken hem van alle kanten en deze 5 dingen vallen ons op.

1. Toyota RAV4 (2026) dwingt gezag af

De nieuwe RAV4 is een stoer ogende SUV die meer in het oog springt én gezag afdwingt dan de ronduit aaibare Volkswagen Tiguan. Het honingraatmotief in de grille gaan we terugzien bij meer SUV-modellen van het merk. De modelnaam staat uitgeschreven in glimmende letters op de achterkant, tussen de slanke achterlichten.

De RAV4 is het bestverkochte Toyota-model na de Toyota Corolla, dus de lat ligt hoog voor de zesde generatie. Hij moet wereldwijd aanslaan. Amerikaanse consumenten worden verleidt met het hoekige design, waarna de vormgeving is verfijnd om de Europese klant te plezieren. Dat is gelukt, want wij zijn wel gecharmeerd van de nieuwe looks.



2. Nieuwe RAV4 heeft altijd een laadpoort

De nieuwe RAV4 heeft in Nederland altijd een laadpoort, want bij ons is hij alleen leverbaar als stekkerhybride. De RAV4 Plug-in Hybrid 270 is 268 pk sterk en de Plug-in Hybrid 300 gebruikt vierwielaandrijving om 306 pk over te brengen op het asfalt. Voor jouw informatie: de Volkswagen Tiguan PHEV schopt het tot ‘maar’ 204 en 272 pk.



Caravanliefhebbers wrijven in hun handjes, want de krachtigste RAV4 mag 2000 kilo trekken. De RAV4 Plug-in Hybrid 270 gooit bij 800 kilo de handdoek in de ring.

3. Met grote batterij is iets geks aan de hand

Toyota maakt de batterij groter. Onder de cabine ligt voortaan 22,7 kWh aan batterijcellen en die zorgen volgens de Japanners voor een EV-range van ongeveer 100 kilometer. Wat wij een beetje gek vinden, want de Volkswagen Tiguan peutert méér kilometers uit een kleinere batterij (128 km, 19,7 kWh).

Mogelijk is die 22,7 kWh van de RAV4 de brutocapaciteit en is de bruikbare capaciteit kleiner, maar daar wil Toyota geen uitspraak over doen.

De RAV4 PHEV gaat met zijn tijd mee en ondersteunt snelladen met 50 kW. Een lunchpauze van 30 minuten is lang genoeg om het accupakket te laden van 10 tot 80 procent. Thuis of in de wijk opladen duurt maar drie uur, dankzij de krachtiger boordlader van 11 kW.

4. Fysieke knoppen voor de temperatuur

De hoekige designtrend wordt doorgezet in het interieur. Onder het prominente touchscreen en de ventilatieroosters trekken twee vierkante ‘kokers’ je aandacht. Daarin zitten de knoppen van de rijprogramma’s. De klimaatregeling loopt via het aanraakscherm, maar we ontdekken in de onderrand van het scherm ook fysieke knoppen met blauwe en rode pijltjes. Op het stuur prijken eveneens fysieke knoppen en zo zien we het graag.

De hoekige buitenkant heeft ook praktische pluspunten: de grotere achterruit en achterste zijruiten moeten zorgen voor een beter zicht rondom de auto.

5. Nog een primeur + handige knop

De RAV4 heeft nog een primeur: het is de eerste Toyota met Arene, een nieuw softwareplatform. Het klinkt veelbelovend, maar we moeten wachten op de eerste testritten om pas echt te kunnen proeven van de nieuwe veiligheidssystemen en het nieuwe multimediasysteem.

We zijn vooral benieuwd naar het multimediasysteem dat wordt aangestuurd door Arene, want het werkt sneller en heeft betere graphics. Toyota is ook zo slim geweest om de hinderlijke snelheidswaarschuwing een sneltoets te geven, boven in beeld.

Toyota RAV4 (2026): levertijd en prijs

De nieuwe Toyota RAV4 komt in het eerste kwartaal van 2026 naar Nederland. Voor die tijd worden alle technische gegevens en de prijzen bekend gemaakt. Ga maar uit van dik 50 mille, want de uitzwaaiende RAV4 PHEV begint bij 50.995 euro.