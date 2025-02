Elektrische Toyota RAV4? De signalen worden steeds sterker

Nieuws

Op de vraag of de Toyota RAV4 een elektrische auto is, luidt het antwoord 'nee'. Maar hier komt wellicht verandering in. En snel ook.

Met 1,02 miljoen verkopen was de RAV4 in 2024 de op een na populairste Toyota van de wereld; de Corolla deed het met 1,08 miljoen stuks net iets beter en moest alleen de Tesla Model Y voor zich dulden (cijfers: Statista).

De RAV4 is een hybride SUV zonder of met stekker. Hij kan dus wel elektrisch rijden, de plug-in heeft een elektrische actieradius van 75 kilometer (WLTP). Maar als de batterij leeg is, schiet een 2,5-liter benzinemotor te hulp.

De enige batterij-elektrische auto die Toyota momenteel heeft, is de Toyota bZ4X. De Toyota Proace City Verso rekenen we niet mee, omdat dit meer een personenbusje is. Maar nog dit jaar krijgt de bZ4X gezelschap van de onlangs gepresenteerde Toyota Urban Cruiser.

Nieuwe Toyota RAV4 komt zomer 2025

De volgende elektrische Toyota zou zomaar de volgende generatie RAV4 kunnen worden. En die komt sneller dan je denkt, het doorgaans goed geïnformeerde electrek.co heeft het zelfs over 'deze zomer'. Een gekke gedacht is dat niet, de huidige RAV4 is sinds 2018 te koop en dus 7 jaar oud. Voor een auto is dat de herfst van zijn leven. Behalve als je Fiat Panda heet.

Groter en ruimer

De volgende Toyota RAV4 is in ieder geval al in de maak. De SUV wordt weer een stukje groter. Dat gebeurde eerder ook: de eerste RAV4 (in Nederland Funcruiser) was 3,70 meter lang, de huidige is bijna een meter groter (4,60 meter). En ook de wielbasis wordt uitgerekt om zo meer interieurruimte te bieden.

Hybride en plug-in hybride

De nieuwe RAV4 komt te staan op een verbeterde versie van het huidige TNGA K-platform van de SUV. De flexibiliteit hiervan geeft Toyota de mogelijkheid meerdere aandrijflijnen toe te passen. Reken in ieder geval weer op een hybride en een plug-in hybride, maar mogelijk ook op een EV. Dat is niet voor het eerst, maar vroegere RAV4's met alleen een elektromotor zijn nooit naar Europa gekomen.

Tot slot: naar verluidt krijgt de opvolger van de RAV4 een sportiever design. Denk aan de Toyota Prius en de nieuwste generatie Toyota Camry, zie de foto's onder aan dit bericht.

