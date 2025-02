Deze nu al stokoude Fiat blijft in productie tot 2030

Nieuws

Fiat heeft grote plannen en komt in 2027 met een SUV en een Golf-concurrent. Maar een ruim 13 jaar oud model van de Italianen moet het nog vijf jaar uitzingen.

Fiat is bezig om zichzelf te herpakken, na een aantal magere jaren. Maar liefst drie modellen verdwenen in 2024: de 500 op benzine, de 500X en de Tipo. Daarmee kromp de prijslijst van Fiat razendsnel. Je vindt er nu alleen de Panda, de nieuwe Fiat Grande Panda, de elektrische 500 en de 600. Maar richting 2030 druppelt de prijslijst weer langzaam vol.



Stokoude Fiat Panda blijft tot 2030

Bij de Fiat Panda, die voortaan Pandina heet, schrijven we altijd dat hij stokoud is. Al in 2011 reden we voor het eerst met dit model. Maar dat betekent zeker niet dat zijn laatste uur geslagen is. In een interview met Autocar zegt Fiat-baas Olivier François dat het kleine Pandaatje pas in 2030 een opvolger krijgt.



Dat zou betekenen dat de Panda bijna 19 jaar in productie is geweest. Zoiets is in de autowereld zelden vertoond. Fiat belooft wel dat de Pandina zo af en toe opgefrist zal worden, zodat de ouderdom zo goed en zo kwaad als het gaat met wat lapmiddelen verhuld wordt.

De baas van Fiat wil zelfs al iets kwijt over het Panda-ontwerp van 2030. Die gaat meer lijken op het origineel uit 1980. Verder krijgt hij designtrekjes van de huidige Grande Panda die ook al wat weg heeft van de oer-Panda.



Nieuwe Fiat 500 (2029) ook als hybride

Gaat Fiat de komende vijf jaar dan helemaal niets doen? Toch wel. In 2029 krijgt de huidige Fiat 500 (debuut in 2020) een opvolger. Die is dan aanmerkelijk korter in productie geweest dan zijn voorganger. Die hield het uit van 2007 tot 2024.

De huidige 500 zou eigenlijk alleen als elektrische auto worden uitgebracht, maar Fiat heeft nu besloten om hem eind 2025 ook als hybride te gaan leveren. Ook zijn opvolger wordt elektrisch én krijgt een hybride aandrijflijn.

Nieuwe SUV van Fiat in 2027

Daarmee zijn we er nog niet, want Fiat heeft ook groter nieuws te melden. In 2027 onthult Fiat een SUV en een hatchback in het Golf-segment. De hatch is een verlate, maar chiquer gestylde opvolger van de Tipo, terwijl de SUV het moet gaan opnemen tegen auto’s als de Dacia Bigster. Olivier François vertelt dat geen enkele Fiat groter wordt dan 4,50 meter, omdat het merk dan te veel zou overlappen met andere Stellantis-modellen zoals Opel en Peugeot.