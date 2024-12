Top 10: de populairste youngtimers op autoreview.nl van 2024

Nieuws

Auto Review schenkt niet alleen aandacht aan het allernieuwste, ook (semi-)klassiekers en youngtimers komen aan bod. Dit waren de 10 meest gelezen artikelen in onze liefhebbersrubriek. Van Range Rover tot Fiat Panda.



1. Sjoerd over zijn SUV met dikke V8: 'Niet verstandig, maar ik word er heel blij van'

Na een paar nette BMW’s en een keurige Audi, wilde Sjoerd Reitsma een stoere auto die niet bang was voor een beetje modder en een natte hond. Zijn keus viel op een Range Rover Sport - met een V8 ...

2. Ewoud over zijn Saab 9-3 Viggen: 'Flitsmeister is mijn beste vriend'

Met zijn standaardvermogen van 225 pk, ging de voorwielaangedreven Saab 9-3 Viggen als de brandweer. Tenminste, als je hem op de weg kon houden. Wanneer we horen dat Ewouds ‘Bliksemschicht’ 320 pk heeft, breekt het koude zweet ons uit ...

3. Willem over zijn Fiat Panda 100 HP: 'De motor heb ik de Ferrari-behandeling gegeven.'

Op de grote parkeerplaats waar we hebben afgesproken, staan meerdere donkergrijze Panda’s. Maar wanneer Willem van der Spruit in zijn Fiat Panda 100HP komt aanrijden, weten we onmiddellijk welke we moeten hebben ...

4. Jan over zijn roadster: 'Deze Renault is bijna net zo snel als een Ferrari!'

Jans cabrioliefde ontlook in 1964, toen hij als klein jochie voor het eerst een Ford Mustang Convertible zag. Tegenwoordig rijdt Jan wel Ford, maar z’n ware troetelkind is een Renault Wind Gordini.

5. Dus jij dacht dat Toyota's zuinig waren? Die van Roel verbruikt 1 op 6!

Moderne Toyota's staan bekend om hun zuinigheid en betrouwbaarheid. Daarmee trekt het merk vooral nuchtere automobilisten aan. Roel de Jong (53) was ook zo'n rationele Toyota-rijder. Totdat hij de FJ Cruiser leerde kennen ...

Ben jij een groot liefhebber van youngtimers en klassiekers?



Bekijk de special!

6. Thom is al 60 jaar verliefd op Volvo: 'Noem het maar mijn handicap'

Thom van Grootel viel als klein jochie als een baksteen voor de hoekige vormen van de Volvo 144. Na zestig jaar is die liefde nog altijd niet bekoeld. Hij ging heel even vreemd, maar verruilde zijn moderne Volkswagen Golf al snel voor een van de laatste Volvo’s 940: “Tja, het is een afwijking.”

7. Alberto houdt van 'gevaarlijke' auto's en de Lancia Thesis is zijn favoriet

Ooit wisselde zelfverklaard ‘autogekkie’ Alberto Radstake wel vier keer per jaar van auto. Maar nu rijdt hij al tien jaar in dezelfde Lancia Thesis. Ook een Tesla Model Y kon de Italiaan niet verdringen. Alberto over de magie van zijn 'gevaarlijke' Italiaan.

8. Henk en zijn Volkswagen Scirocco: 'Reden we ineens 235 km/h achter een Porsche'

Onder de liefhebbers van oude Volkswagen-modellen zijn de Kever en de Golf het populairst. Zo niet bij Henk Lubbinge. Zijn favoriet is de Scirocco. Hij heeft er al veel versleten, maar z’n rode GT uit 1988 is een blijvertje.

9. Tijmen is dol op zijn Renault Mégane RS: 'Een Golf GTI? Sla mij maar over!'

Breng de Renault Mégane II ter sprake, en de ongezouten meningen over het ‘gekke kontje’ en de technische problemen vliegen sneller over tafel dan de pinda’s. Tijmen van Donkelaar heeft het liever over de geweldige rijeigenschappen en de circuitrecords van zijn Mégane RS …

10. Fiat Multipla lelijk? Voor Harry was het liefde op het eerste gezicht

Fiat Multipla-rijder Harry Vaarkamp (1951-1924) kreeg de liefde voor auto’s en Italië met de paplepel ingegoten. Maar van iemand die opgroeide met de Italiaanse designtraditie, verwacht je niet dat-ie verliefd wordt op ‘de lelijkste auto ooit’ ...