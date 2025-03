Volkswagen sneert naar Ford en belooft nooit oude modelnamen te onteren

Nieuws

Autoliefhebbers schreeuwden moord en brand toen Ford de bekende naam Capri op zijn nieuwste SUV plakte. Dat gekrijs moet ook Volkswagen hebben bereikt, want het merk belooft plechtig dat het nooit heiligschennis zal plegen met een van zijn oude modelnamen.

Dat laat CEO Thomas Schäfer weten in gesprek met het Britse Autocar. Volkswagen eert zijn iconische modelnamen en wil deze niet misbruiken door ze te plakken op een model dat niet past bij de naam. Evengoed zijn ze in Wolfsburg wel bezig met de ontwikkeling van nieuwe SUV’s en crossovers, maar deze modellen krijgen simpelweg een nieuwe naam.

Scirocco wordt geen SUV

In het interview noemt Schäfer één modelnaam specifiek: “De Scirocco is een heel bijzonder model. Ik kan er nog een paar noemen, maar als een nieuw model het DNA van de originele auto niet in heel sterke zin weerspiegelt, dan geven we hem liever een nieuwe naam.”

Sneer naar Ford

De topman beschouwt de Ford Capri als voorbeeld van hoe het niet moet: “De feedback van consumenten laat zien dat dit (de naam Capri, red.) een fout was. Je moet hier heel voorzichtig mee zijn. Als wij iets bijvoorbeeld een GTI noemen, kan het maar beter een echte GTI zijn. De naam moet trouw zijn aan de genen.”

Keert de Scirocco toch terug?

Schäfer sluit dus uit dat de naam Scirocco terugkeert op een SUV, maar een terugkeer van het model is niet ondenkbaar. Geruchten gaan dat Volkswagen overweegt om de Scirocco terug te brengen als elektrische sportwagen. Het ontwerp zou daarbij hevig geïnspireerd zijn door de originele Scirocco uit de jaren 70 (zie foto's hierboven).

Als deze plannen doorgaan en de sportieve lat hoog ligt, zou het model gebruik kunnen maken van het PPE-platform dat ook door Porsche wordt toegepast voor de elektrische Cayman en Boxster.

Helaas is de kans klein dat we binnen afzienbare tijd een nieuwe Scirocco gaan zien. Schäfer noemt het door de financiële moeilijkheden waarin het merk zich bevindt ‘onwaarschijnlijk’ dat Volkswagen zich in de nabije toekomst toelegt op de ontwikkeling van zulke niche modellen.