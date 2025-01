Ford-hoofdontwerper: “De Capri is een icoon, de Focus en Mondeo niet”

Nieuws

De nieuwe Ford Capri kreeg heel wat te kritiek te verduren. Hoe kon Ford de naam van de oude sportwagen zo ‘misbruiken’? Fords Europese hoofdontwerper Amko Leenarts had de heftige reacties verwacht en vertelt waarom hij toch heilig in het model gelooft.

Ford en elektrische auto’s: het is tot nu toe een wat moeizaam huwelijk. De Amerikanen gebruiken techniek van Volkswagen en plakken er vervolgens namen op van klassiekers zoals de Ford Explorer en Capri. Dat lijkt wat lukraak, want hun uiterlijk lijkt niet op dat van hun beroemde voorgangers. Maar achter al die klinkende namen uit het verleden zit wel degelijk een uitgekiende strategie. De Nederlandse hoofdontwerper Amko Leenarts doet hem uit de doeken.

“De technische basis van Volkswagen is goed en degelijk”, vertelt hij op het autosalon van Brussel. “Maar onze ontwerpers moesten er een ontwerp omheen bedenken dat totaal anders is dan een Volkswagen ID.4 of Skoda Enyaq. Not even close. Niemand moet zien dat ze onderhuids hetzelfde zijn. Wat is vervolgens een goede naam waar we het meest geïnspireerd door raken? Na veel wikken en wegen kwam daar de Capri uit.”

Het Capri-dilemma

V: Hoe ging dat wikken en wegen?

“We hadden twee keuzes: tekenen we een retro-auto of gebruiken we alleen de naam en maken we iets nieuws dat in de moderne tijd past? Een tweedeurs sportwagen is tegenwoordig onverkoopbaar, dus dat idee viel af. Dan kies je voor optie 2. We zijn voor het ontwerpproces teruggegaan naar 1986, toen de Capri uit productie ging. Daarbij keken we naar de autotrends tussen 1986 en nu. De BMW X5 was de eerste SUV na de Range Rover, Mercedes kwam met vierdeurs coupés zoals de CLS. Al die belangrijke mijlpalen hebben we meegenomen."

"Vervolgens dachten we: hoe zou de Capri eruit gezien hebben als we hem in productie hadden gehouden? We hebben allemaal modellen ontwikkeld die tussen de oude Capri en de huidige in hadden kunnen zitten. En dan is het ineens logisch dat hij in een kleine dertig jaar is veranderd in een ruime, vierdeurs sportcoupé voor het gezin. Maar ik geef toe dat dit verhaal voor het publiek niet logisch is. Daar moeten we nog aan werken.”

Ford Capri design reacties

V: De kritiek op de Capri was niet mals. Waarom heb je niet gekozen voor een herkenbaar retromodel, zoals Renault doet?

“Ik geloof in onze eigen strategie. Alleen al met beroemde namen als Puma, Capri, Bronco en Mustang onderscheiden we ons van de Chinezen. Hun auto’s heten allemaal 2, 6 of 9. Onze namen staan als een huis.”

V: Waarom gaan namen als Fiesta, Focus of Mondeo dan bij het grofvuil? Dat zijn wel auto’s die mensen associëren met Ford.

“Maar niet omdat ze dat zulke geweldig inspirerende auto's vinden. Capri is een generatie overstijgende modelnaam. Mondeo nu niet, maar misschien over vijftien jaar wel.”

“Kijk, we wisten dat de Capri voor heftige reacties zou zorgen. Het is een love or hate-ontwerp, maar hij laat niemand onberoerd. Natuurlijk is het leuk als het 90 procent positief is en 10 procent negatief, maar ik denk dat het op de langere termijn bijtrekt. Wat is de definitie van een iconische auto? Dat er niet alleen over gesproken wordt als hij net in de showroom staat, maar ook jaren later nog. Ik verwacht dat het publiek de Capri de komende jaren steeds meer gaat accepteren. Bij Mercedessen speelt dit ook sterk. Als een model uitkomt, zeg je ‘ik weet het niet’. Een jaar later vind je hem mooi en 40 jaar later is het een klassieker. Ik denk dat dat met de Capri ook gaat gebeuren.”

“Zelfs jonge mensen kunnen de technische ontwikkelingen helemaal niet bijbenen.”

V: Wat doen die negatieve reacties met jou?

“Die heftige reacties passen bij deze tijd; de polarisatie op sociale media is groot. Mensen zijn heel uitgesproken. Had je deze Capri tien jaar geleden geïntroduceerd, dan was dat minder rumoerig gegaan. Toen kochten mensen gewoon hetzelfde model met een andere radio en was het al goed. Nu gaat het veel meer om uiterlijk. Ik vind het alleen maar leuk. Voor een designer zijn het gouden tijden.”

Ford Escort terug?

V: Welke trends zie jij de komende jaren op je vakgebied? De SUV lijkt langzaam op z’n retour.

“Dat denk ik niet. SUV’s zijn er niet gekomen omdat fabrikanten dat wilden, maar de klant. Vooral vrouwen gaven aan graag hoger te willen zitten. Dat willen ze nog steeds. De SUV is minder gestroomlijnd en dat is bij EV’s een nadeel voor de actieradius. Maar als we uitgaan van een range van 600 kilometer, is er genoeg vrijheid om mooie SUV’s te ontwerpen.”

“Verder gaan de technische ontwikkelingen snel, maar kunnen de mensen dat helemaal niet bijbenen. Zelfs cruisecontrol wordt nauwelijks gebruikt, laat staan dat automobilisten autonoom durven rijden. Ze hebben nog geen vertrouwen in de technologie. En dat geldt echt niet alleen voor 'boomers'. Mijn vijf kinderen zijn allemaal gen Z’ers en die durven ook niet op de systemen vertrouwen. Ik moet ze aansporen.”

V: Welke Ford verdient een retro-model?

“Als je me puur persoonlijk vraagt, spreekt de RS200 de auto het meeste tot mijn verbeelding. Verder ben ik tevreden dat we de meest beroemde Ford-namen weer gebruiken. Alleen de Escort is nog vrij.”