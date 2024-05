Het hangt van jou af of Ford auto’s met een verbrandingsmotor blijft verkopen

Nieuws

Ford levert vanaf 2030 alleen nog elektrische auto's in Europa. Althans, dat was het plan. Maar nu laat het merk jou bepalen of het inderdaad over zes jaar stopt met de verbrandingsmotor.

In 2021 kondigde Ford aan dat het vanaf 2030 zou stoppen met de verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor - nog voor de deadline van 2035 die de Europese Unie heeft gesteld. Nu krabbelt het merk terug. Ford laat bij monde van topman Martin Sander weten dat het van de klanten afhangt of de fabrikant na 2030 nog auto’s verkoopt met een verbrandingsmotor: “Als we een sterke vraag zien, bijvoorbeeld naar plug-in hybride voertuigen, zullen we die aanbieden", aldus de baas van Ford Europa.

Toekomst blijft elektrisch

Een van de redenen dat Ford terugkomt van zijn eerdere doelstelling is de tegenvallende vraag naar elektrische auto’s, zo laat Sander weten. Dit wil echter niet zeggen dat het van origine Amerikaanse merk zich niet voorbereidt op een elektrische toekomst. Ford heeft deze ambities kracht bijgezet door een fikse investering van ruim 1,8 miljard euro in z'n fabriek in Keulen. Je weet wel, waar tot voor kort de Fiesta van de band liep.

Nieuwe elektrische Fords

Met dit geld is de fabriek klaargestoomd om volledig elektrische Fords te produceren op basis van het MEB-platform van partner Volkswagen. De nieuwe Ford Explorer zal vanaf juni van de productieband rollen in de fabriek in Noordrijn-Westfalen.

Rond diezelfde tijd kondigt Ford ook de nieuwe Capri aan, die ook op het MEB-platform zal staan. Het model heeft niets te maken met de coupé van vroeger. De nieuwe Capri is een coupé-SUV op basis van de Explorer. Vorig jaar werd de Capri voor het eerst gespot (zie foto rechtsboven), volgend jaar wordt-ie op de markt verwacht.

Later dit jaar onthult Ford ook de volledig elektrische versie van de populaire Ford Puma. Deze EV is omgedoopt tot de Puma Gen-E en zal niet in Keulen maar in Craiova, Roemenië worden geproduceerd.

Daarnaast hopen we nog altijd dat Ford de naam Fiesta weer van stal haalt voor een compacte elektrische hatchback. Eerder liet Sander al weten dat er ‘absoluut’ ruimte is voor andere modellen in het aanbod en dat het merk klanten wil bedienen die niet zitten te wachten op een SUV. Fingers crossed.

