TEST Ford Explorer - zachte landing voor Focus-rijders?

De Ford Focus zit in de herfst van zijn leven. Zeg maar de winter. Ford ziet het liefst dat eigenaren overstappen op een elektrische Ford Explorer. Wordt dat een zachte landing?

Een opvolger voor de Focus komt er niet. Na vier generaties is het binnenkort over en uit voor de populaire middenklasser die goed bekendstaat om zijn rijeigenschappen. Hetzelfde is al gebeurd met de Fiesta. Ford geeft bij monde van CEO Jim Farley toe dat beide modellen geliefd waren, maar ze passen niet bij de nieuwe weg die het merk is ingeslagen. Hierbij ligt de focus op iconische Ford-modellen. Dat wil zeggen: de naam van deze auto's.

Onderhuids een VW ID.4

Dat de Ford Explorer onderhuids een Volkswagen ID.4 is, weet Ford goed te verbloemen. Toch staat-ie op hetzelfde MEB-platform en hij is te koop met dezelfde accupakketten van 52 en 77 kWh. Ook de vermogens komen overeen: 170, 286 en 340 pk. De meeste theoretische actieradius vind je bij Ford, namelijk 602 kilometer voor de Extended Range RWD met 77 kWh. Bij Volkswagen moet je het doen met 572 kilometer.

Een stuk zwaarder

Waar Focus-rijders blij van zullen worden, is dat de Ford Explorer iets van de rijdynamiek van dit model heeft overgenomen. Maar denk nu niet dat de rijeigenschappen net zo puur zijn. Dat kan eigenlijk ook niet. De Explorer is volledig elektrisch en dus een stuk zwaarder. Weegt een nieuwe Focus om en nabij de 1400 kg, de Explorer gooit hier zomaar 600 kg bovenop.

Vooral comfortabel

Dat merk je op het moment dat je een rotonde oprijdt en denkt die net zo snel te kunnen nemen als met een Focus. De besturing is gelukkig wel vrij direct. De zitpositie is goed en het vermogen van 286 pk van de door ons gereden Extended Range is meer dan voldoende. Het weggedrag is vooral comfortabel, precies wat veel consumenten willen. Drempels, dwarsrichels en ander ongerief in het wegdek worden keurig geabsorbeerd.

Ruimte genoeg

De Explorer rijdt in Amerika al veel langer rond en daar is het een veel grotere SUV. Maar vergis je niet in de ruimte van die 'kleine' Europese Explorer, die is voorbeeldig. Op de achterbank zit je riant met voldoende ruimte voor het hoofd en de benen. En ook de bagageruimte van 470 liter is dik in orde.

Leuk gevonden is het centrale verticale scherm. Dat kun je meer rechtop zetten door het aan de onderkant van je af te duwen. Dan komt er een opbergruimte tevoorschijn die je kunt afsluiten door het scherm weer vlakker te leggen. De soundbar boven op het dashboard vinden we ook leuk. Minder blij worden we van de touchknoppen op het stuurwiel die ook te vinden zijn in de ID.4.



