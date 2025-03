Deze elektrische Ford leende zijn techniek niet van Volkswagen, maar van de melkboer

Nieuws

Hoezeer Ford ook zijn best heeft gedaan om de nieuwe Explorer en Capri een eigen gezicht te geven, de Volkswagen-genen zijn onmiskenbaar. Dat was bij een elektrische Ford uit de jaren 60 heel anders.



Het heeft even geduurd, maar inmiddels kun je bij Ford kiezen uit vier volledig elektrische modellen. De Mustang Mach E, de Ford Puma Gen-E, de Ford Explorer en de Capri. De Mustang en de Puma zijn eigen modellen, maar bij de Explorer en de nieuwe elektrische Ford Capri is dat een ander verhaal.



Het zijn geen verkeerde auto’s, maar ze herbergen veel Volkswagen-techniek, zodat het echte Ford-gevoel een beetje ontbreekt. Daar komt nog bij dat de nieuwe elektrische Ford Capri maar heel weinig te maken heeft met het oorspronkelijke model dat in 1969 werd gepresenteerd. Die eerste Capri deelde zijn techniek met de (Britse) Ford Cortina, een brave gezins-sedan, maar had de looks van een snelle sportcoupé: een laag profiel en een ellenlange motorkap.



Deze EV van Ford is ouder dan de Capri

Twee jaar voordat de deels in Engeland ­ontwikkelde Ford Capri het levenslicht zag, ­presenteerde Ford de Comuta. Het elektrische autootje kwam van de tekentafels van het Dunton Technical Centre, waar Fords whizz­kids allerlei spannende ideeën mochten uitdenken. Voor de Comuta hadden die ideeën vooral betrekking op de aandrijflijn. Die was - eind jaren 60 hoogst ongebruikelijk - volledig elektrisch. Het uiterlijk van het tweedeurs koetsje kun je op z’n gunstigst ‘aandoenlijk’ noemen, maar we kunnen ook minder milde kwalificaties bedenken.



Elektrische 2+2 met 60 km bereik

In de bodemplaat van de Comuta had Ford vier 12V-accu’s verwerkt, die onder gunstige omstandigheden voor een actieradius van 60 kilometer zorgden. En dan te bedenken dat we nu al zeuren als een EV niet verder komt dan 400 kilometer ... Wat zijn gewicht betreft is de Comuta wel een goed voorbeeld voor moderne elektrische auto’s: het karretje weegt slechts 550 kilo. Dat lage gewicht is onder meer te danken aan de deels uit kunststof vervaardigde, slechts 2,03 meter lange carrosserie. En toch pasten er - met enige moeite - twee volwassenen en twee kinderen in.

Meeste EV's ter wereld in Groot-Brittannië

Dat de Ford Comuta in Engeland werd ontwikkeld, was geen toeval. In augustus 1967 bracht de UK Electric Vehicle Association een persbericht uit waarin werd beweerd dat er in Groot-Brittannië meer elektrische voertuigen rondreden dan in de rest van de wereld. Dat was vooral te danken aan de Britse melkboeren. Die reden huis aan huis met dagverse melk en gebruikten daarvoor meestal elektrisch aangedreven melkwagentjes. Bij het ontwikkelen van de Comuta hadden de Ford-ingenieurs dan ook goed naar deze milk floats gekeken.



Topsnelheid 60 km/h

Met zijn topsnelheid van 60 km/h bezorgde de Ford Comuta de gemiddelde melkboer wellicht rode koontjes - de melkwagens reden meestal maar half zo snel. Zoals zijn modelnaam eigenlijk al zegt, was het karretje vooral bedoeld voor woon-werk­ritjes tussen de buitenwijken en de stad, oftewel voor commuting (pendelen). Tenminste, in theorie, want de Comuta ging nooit in serieproductie. Het elektrische autootje was een experimenteel voertuig, waarvan maar een stuk of vijf zijn gebouwd. En dat is misschien maar goed ook …