Hèhè: Ford snapt nu ook dat jij niet zit te wachten op een grote, dure EV

Het is geen geheim dat Ford en elektrische auto’s tot nu toe geen gelukkig huwelijk zijn. Om het tij te keren, is Ford van plan om zijn EV-strategie drastisch om te gooien. En hierbij is mogelijk een cruciale rol weggelegd voor een oude bekende.

CEO Jim Farley heeft tijdens de presentatie van de tweede kwartaalcijfers de intentie van Ford uitgesproken om zich te richten op compacte en betaalbare elektrische auto’s. De topman heeft een soort aha-erlebnis gehad en beseft dat dit de manier is om succesvol te worden met EV’s.

Dat is een flinke koerswijziging voor Ford, aangezien het voorheen vaak juist de focus legde op grotere auto’s. Daarmee is meer winst te behalen ten opzichte van compacte auto’s. Vooral in de Verenigde Staten zijn de grote SUV’s en vooral pick-up trucks van Ford razend populair. De kleinere modellen zoals de Fiesta en Focus verdwijnen of zijn al verdwenen.

Focus op compact

Voor EV’s ziet Ford het echter opeens heel anders, zo legt Farley uit: “Voor elektrische auto’s geldt precies het tegenovergestelde. Hoe groter het voertuig, hoe groter de batterij, hoe meer druk op de marge omdat klanten geen meerprijs willen betalen voor die grotere batterijen.”

Dit wordt geïllustreerd door de verkopen van de Ford F-150. In 2023 ging de benzinevariant van de pick-up maar liefst 750.000 keer over de toonbank in de VS, terwijl de elektrische versie slechts 24.000 keer werd verkocht. Dit is volgens Ford voornamelijk te wijten aan de meerprijs van 20 mille.

Dat moet anders

Ook in het elektrische aanbod van Ford lijkt tot nu toe de nadruk te liggen op grotere auto’s. Tot voor kort bestond het elektrische gamma uit de Ford Mustang Mach-E en de Ford F-150 Lightning (alleen in de VS). Daar zijn sinds kort de Ford Explorer en de Ford Capri bijgekomen, maar ook die zijn met een vanafprijs van 44.950 euro (Explorer) en 47.850 euro (Capri) niet heel betaalbaar te noemen.

Toch een elektrische Fiesta?

Er moet dus een compacte en betaalbare elektrische EV bij komen, vindt Ford. Daarbij is de kans aanwezig dat Ford weer een bekende modelnaam van stal haalt, zoals het eerder deed met de Mustang Mach-E, Puma en Capri. Naar verluidt is het nu de beurt aan de modelnaam Fiesta.

De elektrische 'Fiesta’ verschijnt naar verwachting eind 2026, begin 2027 op de markt en wordt daarmee het eerste wapenfeit van Fords nieuwe EV-strategie. De EV komt op het nieuwe platform te staan waar Ford al een tijd achter de schermen druk mee bezig is.

Technische specificaties deelt het merk voorlopig niet, maar Ford heeft wel een ambitieus doel gesteld: het platform moet het efficiëntste EV-platform ter wereld worden. Dat klinkt veelbelovend. Overigens komt er nog dit jaar een elektrische versie van de Ford Puma op de markt, maar deze Puma Gen-E komt te vroeg voor het nieuwe platform.