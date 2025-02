Deze elektrische SUV staat nog maar koud in de showroom, of je krijgt al korting

Nieuws

Ford en elektrische auto’s: het blijft een moeizaam huwelijk. Kijk maar naar de nieuwe elektrische Ford Puma: de EV staat nog maar net in de showroom en wordt nu al met korting aangeboden. Maar hiervoor lever je wel iets in.

Als je op de website van Ford een Ford Puma Gen-E samenstelt, krijg je een vanafprijs van 35.495 euro te zien. Je kunt echter ook slagen voor 2000 euro minder. En nee, daarvoor hoef je niet stevig te onderhandelen met een verkoper: Ford biedt deze korting aan op al samengestelde modellen. Je kunt hem dus niet helemaal naar je eigen smaak samenstellen.

Ford Puma Gen-E korting

Het gaat niet om occasions, het zijn gloednieuwe Puma’s die door Ford zelf zijn geconfigureerd. En dat doet het merk best aardig. Op het moment van schrijven zijn er acht al samengestelde Puma's die voor minder weg mogen. Welke je ook kiest, de korting is altijd 2000 euro.

De goedkoopste Puma met korting is een gele (de standaardkleur) voor 33.495 euro, de duurste is uitgevoerd als Premium en te bestellen vanaf 37.295 euro.

Elektrische Ford Puma actieradius

We staan niet te kijken van de korting, want hoewel we gecharmeerd zijn van het frisse design, het lichtvoetige stuurkarakter en de uitstekende wegligging, stelt de actieradius met 376 kilometer (WLTP) wat teleur. Dit is te wijten aan het bescheiden accupakket van 43 kWh. Het is voor Ford te hopen dat de kortingen de verkopen op gang kunnen brengen, want een succesje kan het merk zeker gebruiken.