Binnenkort zet Ford de domste stap ooit (of is het juist een slimme zet?)

In 2023 namen we al afscheid van de Ford Fiesta. In november 2025 draait Ford de nek om van een tweede, relatief betaalbaar model: de Ford Focus. Wat rest, zijn SUV’s. Domme stap, of juist een slimme move?

Sinds 1998, het jaar dat de eerste Focus de Escort verving, hebben we van Fords compacte middenklasser kunnen genieten. Maar na een dikke 25 jaar trekt Ford de stekker uit de productielijn in het Duitse Saarlouis, vlak bij de Luxemburgse grens.

Focus best rijdende C-segmenter

Oogde de Ford Focus met z’n New Edge-design in 1998 nog best bijzonder, de jaren daarna werd het ontwerp steeds meer mainstream en dus minder spannend. Dat deed niets af aan de fijne rijbeleving die de Focus elke generatie opnieuw bood. De combinatie van een messcherpe besturing, een kleverige wegligging en strak schakelende handbakken, maakte de Ford Focus tot de best rijdende C-segmenter. Zo werd de Focus een geliefd model onder brave huisvaders met een sportieve inslag.

De meest sensationele Focussen droegen het ST- en RS-label, met vermogens tot 350 pk. De huidige, vierde generatie Focus, werd geïntroduceerd in 2018. Bepaald niet zonder succes: het daarop volgende jaar verkocht Ford in Europa ruim 224.000 Focussen.

Dalende verkoopcijfers Ford

Maar net als de meeste andere merken, leed Ford zwaar onder de coronapandemie en leverde ook de Focus flink in: in 2020 daalde het Europese verkoopcijfer tot 172.000, om in 2023 nipt onder de 100.000 te zakken. In 2024 waren daar nog zo’n 84.000 van over. Zo verruilde de Focus zijn negende plek in 2019 voor een 46ste plaats.

De Ford Puma (149.112 ex.) en Ford Kuga (105.143 ex.), beide SUV’s, deden het veel beter. Dat kon niet voorkomen dat Ford als geheel ook een enorme duikeling maakte van ruim 513.000 nieuw verkochte auto’s in 2023, naar zo’n 426.000 in 2024. Dan hebben we het over heel Europa, inclusief Groot-Brittannië, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Fords marktaandeel bedroeg nog maar 3,3 procent, minder dan de Koreanen Kia en Hyundai (beide 4,1 procent).



In Nederland doet Ford het evenmin geweldig, al bleven de verkoopcijfers (ca. 13.000) en het marktaandeel (ca. 3,5 procent) in 2023 en 2024 op ongeveer hetzelfde niveau, goed voor een 13e plek. Het verkoopcijfer van de Focus schommelde beide jaren rond de 3500 stuks (plek 28 en 29).

Prioriteit (semi-) elektrische auto's

Fords enorme Europese teruggang hangt deels samen met het verdwijnen van de Fiesta. Met dat gegeven in het achterhoofd, zou je kunnen zeggen dat Ford in 2026 weer dik 80.000 auto’s in de min gaat. Simpelweg omdat de Focus eind 2025 verdwijnt. Een domme zet dus, zou je zeggen. Maar Ford heeft nu eenmaal aangegeven prioriteit te verlenen aan (semi-)elektrische auto’s.

Logisch, want veel geld investeren in het schoner maken van motoren die toch binnen een paar jaar zouden verdwijnen, is als trekken aan een dood paard. Al is de vraag of het merk zo’n haast had gemaakt met het uitfaseren van zijn ICE-modellen als eerder duidelijk was geweest dat de uitstootregels minder snel zouden worden aangescherpt dan aanvankelijk de bedoeling was.

Wachten op verkoopcijfers 2025 en 2026

Aan de andere kant: de verkoopcijfers van plug-in hybrides en EV’s nemen in Europa nog steeds toe. En de Focus is nu eenmaal met geen enkele vorm van ‘bestekkering’ te koop. Daar komt nog bij dat de SUV de heilige graal is in het C-segment. En zo'n model heeft Ford, de eerdergenoemde Kuga.

Zelfs met de huidige matige verkoopcijfers, had Ford de Focus nog wel wat langer in productie mogen houden. Want de Explorer en Capri doen het nog veel minder goed. Dus domste zet ooit, of slimme move? De verkoopcijfers van 2025 en 2026 zullen het leren.